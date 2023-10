Các bị cáo CSGT khai cấp trên chỉ đạo can thiệp cấp biển số đẹp

Ngày 8-10, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ hai xét xử vụ án Trưởng phòng CSGT đường bộ - PC08 Công an tỉnh An Giang cùng thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe.

Năm bị can bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Bá Quận - thời điểm xảy ra vụ án là Trưởng phòng PC08, Bùi Quốc Khánh và Nguyễn Hữu Ân - là Đội trưởng và Đội phó Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em - cán bộ PC08. Cả năm người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với hành vi cụ thể là can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.

Cáo trạng quy kết, quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 8-2012 đến 6-2021, Quận với vai trò Trưởng phòng PC08 - Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo kèm mật khẩu cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Ân và Khánh với sự giúp sức của Hoàng Em và Linh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, sử dụng tài khoản quyền lãnh đạo của Quận, tài khoản quyền cán bộ của Ân và Khánh can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn, cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người thân, người quen.

Tổng cộng các bị cáo đã cấp sai quy định 5.056 biển số, gồm 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi; 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định. Hành vi của các bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung và PC08 Công an tỉnh An Giang nói riêng, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD

Tại phiên toà hôm nay các bị cáo Ân, Khánh, Hoàng Em và Chí Linh đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Quận.

Ân khai Quận đã chỉ đạo bị cáo cấp biển số theo ý muốn cho những người có nhu cầu. Khi "nhận lệnh" từ Quận thì Ân đã trực tiếp thực hiện, đồng thời chỉ định Linh và Hoàng Em thao tác trên hệ thống, hoán đổi biển số giữ lại các biển đẹp.

Ân đã sử dụng tài khoản quyền cán bộ được cấp và tài khoản quyền lãnh đạo do Quận giao để thao tác cấp biển số sai quy định cho bản thân Ân, cho người nhà, người thân, người quen, tổng số 3.226 biển số.

Bị cáo Nguyễn Hữu Ân

Bị cáo Khánh khai sau khi Ân được bổ nhiệm Đội trưởng Đội 2, Khánh có nhận từ Ân mật khẩu tài khoản quyền lãnh đạo của Quận và được Ân có chỉ thao tác hoán đổi biển số.

“Chú Quận ghi giấy xuống cấp cho ai, biển số nào thì bị cáo thực hiện cấp theo yêu cầu này", bị cáo Khánh nói. Ngoài ra Khánh khai bản thân mình có hướng dẫn Hoàng Em và Chí Linh cách hoán đổi biển số và giao tài khoản cấp lãnh đạo cho Hoàng Em.

Bị cáo Bùi Quốc Khánh

“Bị cáo được Khánh hướng dẫn cách hoán đổi biển số phần mềm đăng ký xe ô tô và được Khánh cung cấp mật khẩu tài khoản quyền lãnh đạo của Quận để cập nhật, thao tác cấp biển số theo ý muốn. Nếu người dân bấm được biển số trùng với biển số của Quận đưa thì hoán đổi. Việc này bị cáo không nhận tiền gì”, Hoàng Em khai hôm nay.

Trước đó tại ngày xét hỏi đầu tiên, bị cáo Quận thừa nhận sai trong việc giao tài khoản và yêu cầu cấp dưới cấp biển số theo yêu cầu. Tuy nhiên Quận cho rằng việc giao tài khoản là vì mình không biết sử dụng máy tính nên để cấp dưới thao tác chỉnh sửa thông tin sai cho thuận tiện. Về việc cấp biển số theo yêu cầu, Quận khai là do nể nang và tình cảm thân quen, chứ không vụ lợi.

