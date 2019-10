Boeing 787-9 của Vietnam Airlines bị ống lồng đâm hỏng tại sân bay Nga

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 10:55 AM (GMT+7)

Vụ việc khiến chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines dự kiến đi bay từ sân bay Sheremetyevo (Moscow, Nga) về Hà Nội không thể cất cánh đúng giờ.

Tin nóng Sự kiện:

Chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines dự kiến bay từ sân bay Sheremetyevo (Moscow, Nga) về Hà Nội không thể cất cánh đúng giờ - Ảnh minh họa

Nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, tối qua 22/10, chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines dự kiến bay từ sân bay Sheremetyevo (Moscow, Nga) về Hà Nội không thể cất cánh đúng giờ. Nguyên nhân do khi ống lồng được kéo ra đã va chạm vào miệng hút động cơ máy bay.

Trao đổi với Báo Giao thông về sự cố này, đại diện Vietnam Airlines cho hay: "Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay, hãng đã phối hợp với đội ngũ chuyên gia của sân bay Sheremetyevo và Boeing kiểm tra, đánh giá tình trạng máy bay và quyết định hoãn chuyến bay để khắc phục kỹ thuật".

Trong thời gian chờ đợi, Vietnam Airlines đã cập nhật tình hình và gửi lời xin lỗi tới hành khách. Các hành khách còn hiệu lực visa nhập cảnh trở lại Nga được phục vụ khách sạn lưu trú và ăn uống.

Đối với các hành khách hết hạn visa không thể nhập cảnh trở lại, Vietnam Airlines đã bố trí đưa vào phòng chờ hạng Thương gia của sân bay Sheremetyevo để phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi.

Để giải tỏa hành khách, Vietnam Airlines cho biết sẽ thay thế máy bay Boeing 787-9 bằng máy bay Boeing 787-10 với số ghế lớn hơn trên chuyến bay thường lệ từ Hà Nội đi Moscow ngày tiếp theo nhằm đưa hành khách bị ảnh hưởng về Việt Nam.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng lên phương án vận chuyển hành khách qua một số sân bay tại châu Âu có đường bay của hãng về Việt Nam như: Charles De Gaulle (Paris, Pháp), Frankfurt (Đức), đồng thời liên hệ hãng hàng không Aeroflot (Nga) để chuyển khách sang chuyến bay của hãng này từ sân bay Sheremetyevo về Việt Nam.

“Các phát sinh kỹ thuật luôn được Vietnam Airlines xử lý kịp thời, đúng quy trình để đảm bảo an toàn hàng không. Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do phát sinh kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống này”, đại diện Vietnam Airlines bày tỏ.