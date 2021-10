Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Cần lên kịch bản ứng phó với 3 cơn bão liên tiếp và mưa lũ lớn

Chủ Nhật, ngày 10/10/2021 01:00 AM (GMT+7)

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương cần lên kịch bản ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới khi Việt Nam có thể phải đối mặt với 3 cơn bão liên tiếp xuất hiện trên biển Đông.

Chiều 9-10, tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết khoảng 10 ngày tới thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ diễn biến xấu khi liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều hình thái cực đoan. Trên biển Đông khả năng xuất hiện thêm hai cơn bão số 8 và số 9.

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, cho biết trước liên hoàn tổ hợp thời tiết cực đoan trong những ngày tới, các địa phương cần lên kịch bản ứng phó với thiên tai trong 10 ngày tới.

"Mặc dù dự báo xa có thể không chính xác, chính quyền và người dân cần có cái nhìn tổng quan để thấy được mức độ cực đoan của thời tiết. Nếu có kịch bản cụ thể, chúng ta sẽ chủ động được phương án ứng phó khi xuất hiện bão số 8 cùng những hình thái khác"- Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Do đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ kịp thời thông báo đến người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng để chủ động các biện pháp phòng tránh, đặc biệt là di dời, sơ tán dân đảm bảo thực sự cần thiết, phù hợp, theo hướng di dời tại chỗ.

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp, trũng ven biển, sẵn sàng triển khai phương án di dời dân cư đảm bảo an toàn về người, tài sản, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, ông Lê Minh Hoan cho biết phương án ứng phó ngoài việc kết hợp phương án phòng chống dịch bệnh, các địa phương cần lưu ý thêm tình hình người dân di chuyển từ các tỉnh miền Nam ra Bắc.

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 7- Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Theo Bộ trưởng NN-PTNT, bão lũ kèm dịch bệnh sẽ khiến việc di chuyển của người dân có mức độ rủi ro, nguy hiểm cao hơn. Do đó, ông Lê Minh Hoan đề nghị chính quyền các địa phương can thiệp kịp thời, thông tin về diễn biến thời tiết cho người dân trở về, đặc biệt từ 4 tỉnh, thành phố là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Việc này giúp người dân phán đoán, ra quyết định để không tạo ra rủi ro đột biến cho bản thân.

Đồng thời, trong lúc thiết lập các điểm, khu cách ly tập trung cho những người mới về theo quy định của Bộ Y tế, các địa phương cần lưu ý thêm khả năng chống chịu trước mưa bão của các khu vực này.

"Chúng ta không chủ quan để bão lớn thiệt hại nhỏ mà bão nhỏ thì thiệt hại lớn. Trong bão có thể không nguy hiểm, nhưng hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn"- Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói và cho biết các địa phương cần căn cứ diễn biến thực tế để ra quyết định cấm biển, cấm ra đường.

Tối 9-10, bão số 7 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ. Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 10-10, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Bắc huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 , giật cấp 11. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 19 giờ ngày 10-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

