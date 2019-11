Bộ Ngoại giao thông tin về các diễn biến liên quan đến tình hình Biển Đông

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng khẳng định Việt Nam sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hòa bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Thời sự Sự kiện:

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 7/11, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến khả năng Việt Nam kiện Trung Quốc về những diễn biến vừa qua ở Biển Đông, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng khẳng định, Việt Nam chủ trương sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng mọi biện pháp hòa bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

“Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực thiết thực vào duy trì trật tự hòa bình, an ninh khu vực, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982”, ông Ngô Toàn Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời về khả năng đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Việt Nam bằng các biện pháp hòa bình, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng Nhật Bản và Mỹ nhiều lần lên tiếng khẳng định duy trì “khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở cửa và tự do”. Mỹ còn thường xuyên điều động tàu thuyền tới Biển Đông để tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên tuyến đường biển chiến lược.