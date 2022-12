Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc trường ĐH in pano có hình cờ Trung Quốc

Liên quan đến việc "in pano có hình quốc kỳ nước ngoài không phù hợp" của Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tối 20-12, Bộ GD-ĐT cho biết Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định số 904 và Quyết định số 905 tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.C. (nhân viên phòng quản trị B) và ông T.M.H. (Phó Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh).

Tấm pano đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Từ Sơn (Bắc Ninh) đã được thay trong ngày 20-12 bằng tấm pano mới in hình cờ Việt Nam

Lý do đình chỉ là do hai cán bộ này "tự ý làm pano khi không được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và Chủ nhiệm khoa, hình thức của pano có hình ảnh không phù hợp".

Bộ GD-ĐT cũng cho biết nhà trường đang khẩn trương báo cáo về việc này với UBND TP Hà Nội và Bộ GD-ĐT.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, mạng xã hội ngày 20-12 xôn xao hình ảnh tấm pano ghi tên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có in nền cờ Trung Quốc. Trên tấm pano này ghi Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022); 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2022); 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12-2022).

Đại diện truyền thông Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thừa nhận nơi treo phông nền trên là cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Qua xác minh ban đầu, xác định một người ở Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh và một người ở Phòng Quản trị B đã in pano này. Sự việc được sinh viên chụp lại đưa lên mạng xã hội.

