Bộ Công an: Thông tin khởi tố ông Nguyễn Bắc Son là không chính xác

Thứ Sáu, ngày 04/01/2019 19:30 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết thông tin khởi tố cựu Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trên mạng xã hội là không chính xác.

Ngày 4-1, Bộ Công an đã tổ chức buổi họp báo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì.

Thiếu tướng Lương Tam Quang trả lời tại buổi họp báo

Trả lời báo chí về áp dụng các biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vì sai phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết tất cả các vụ việc này sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. "Do vậy, khi Cổng thông tin điện tử chưa đăng tải thì những thông tin trên mạng xã hội là không chính xác"- ông Lương Tam Quang nói.

Tại họp báo, thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 2 cựu thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". "Vụ việc này sẽ tiếp tục được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an" - ông khẳng định