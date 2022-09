Bộ Công an sẽ in thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu phổ thông từ 15/9

Bộ Công an sẽ thêm 1 thông tin mới vào Hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 15/9.

Hộ chiếu sẽ có thêm thông tin “Nơi sinh” từ ngày 15/9.

Ngày 12/9, Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an in thông tin “Nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/9/2022.

Bộ Công an đã có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp Hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin “Nơi sinh” của công dân vào phần bị chú của Hộ chiếu.

Đồng thời, Bộ Công an báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa mục “Nơi sinh” vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.

Trước đó, theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, trên Hộ chiếu gồm các thông tin như: ảnh chân dung; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ký hiệu, số giấy tờ xuất nhập cảnh; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; ngày, tháng, năm hết hạn; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân; chức vụ, chức danh đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phù hợp với yêu cầu đối ngoại.

Theo Thông tư 73/2021/TT-BCA, có 3 loại hộ chiếu gồm: Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG): Cấp cho quan chức cấp cao của Nhà nước được quy định tại Điều 8 Luật Xuất nhập cảnh; được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác. Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV): được cấp cho đối tượng thuộc Điều 9 Luật Xuất nhập cảnh như cán bộ, công chức, viên chức, Công an, Quân đội… được cơ quan, người có thẩm quyền cử hoặc cho phép ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ công tác. Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT): cấp cho công dân Việt Nam. Về mẫu hộ chiếu, theo Điều 6 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, có 2 mẫu Hộ chiếu gồm Hộ chiếu có gắn chíp điện tử và Hộ chiếu không gắn chíp điện tử. Cả 2 loại này đều được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên. Riêng công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc hộ chiếu được cấp theo thủ tục rút gọn chỉ được cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử.

