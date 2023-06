Bộ Công an điều động Phó Giám đốc công an tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 23-6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Nhật Trường và Đại tá Bùi Bé Năm. Ảnh: HD

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban tổ chức cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang kể từ ngày 1-7.

Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Trần Văn Cung

Đại tá Trần Văn Cung, tân Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chúc mừng Đại tá Trần Văn Cung, ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tá Trường và Đại tá Năm trong bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh An Giang, tin rằng với năng lực, sở trường cùng trách nhiệm cao trong công tác, cả hai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nữa trong công tác.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang mong muốn Đại tá Trần Văn Cung trên cương vị mới giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đảm bảo nhiệm vụ được Bộ Công an giao.

