Bộ Công an có tân Cục trưởng chống tham nhũng Nguyễn Văn Long

Thứ Tư, ngày 11/09/2019 14:00 PM (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Long được điều động làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Vị trí này trước đây do thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đảm nhận.

Từ ngày 10/9, Đại tá Nguyễn Văn Long thay vị trí của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - người vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Long có nhiều năm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trưởng phòng Tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an).

Đầu tháng 9 này, Bộ Công an có nhiều nhân sự đảm nhận công việc mới. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy (Phó Cục trưởng Cục Y tế) được thăng chức làm Cục trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận (Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội) làm Cục trưởng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.