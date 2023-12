Bình Thuận cung cấp tài liệu 3 dự án điện mặt trời theo yêu cầu của Bộ Công an

Ngày 22-12, nguồn tin của PLO cho biết, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo liên quan các dự án điện mặt trời trên địa bàn gởi Sở Công Thương tỉnh để đơn vị này tổng hợp báo cáo, giải trình và cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Dự án điện mặt trời Thuận Minh 2. Ảnh: PĐ

Theo đó, trên địa bàn huyện có 3 dự án điện mặt trời.

Cụ thể với Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2, trước khi sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Thuận Minh 2, khu đất có hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp của 11 hộ dân, diện tích 59 ha, không có đất do UBND xã Thuận Minh quản lý.

Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất và Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 1-2019 và được miễn tiền thuê đất.

Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2, trước khi sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà máy, khu đất có hiện trạng là đất trồng cây lâu năm (keo lá tràm) và đất trống của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai được UBND tỉnh Bình Thuận cho Công ty này thuê đất để thực hiện Dự án trang trại, trồng cây công nghiệp tại xã Hàm Phú.

Dự án này được UBND tỉnh cho chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời và được Sở TN&MT tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 30-12-2019, được miễn tiền thuê đất.

Dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2.

Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3, trước khi sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời khu đất có hiện trạng là đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm) của 20 hộ dân với diện tích 41,81ha và 0,46 ha đất bằng chưa sử dụng, 0,38 ha đất giao thông nội đồng do UBND xã Hồng Liêm quản lý.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3 chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về Quy hoạch chi tiết 1/500 cả 3 dự án nói trên, hiện địa phương chưa có hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên ngày 15-5-2018, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn giải quyết khó khăn đối với các dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh (công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật) thì không cần phải lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiết kiệm thời gian và chi phí. Cả ba dự án đều được miễn giấy phép xây dựng.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Liêm 3.

Riêng dự án điện mặt trời Hồng Liêm 3 chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính cho nhà nước nhưng đã triển khai xây dựng các hạng mục: Lắp đặt pin, nhà điều hành, trạm biến áp và đường giao thông nội bộ.

Do đó, chủ dự án này đã bị Thanh tra Sở TN&MT lập biên bản vi phạm hành chính ngày 24-6-2021 và UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty này do đã chiếm đất nông nghiệp với diện tích từ 1 héc ta trở lên do nhà nước quản lý…

Như PLO đã đưa tin, ngày 21-9-2023, Sở Công thương tỉnh có công văn hỏa tốc gởi các sở, ngành và địa phương liên quan đề nghị báo cáo giải trình, cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan các dự án điện mặt trời theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Cụ thể, để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành; căn cứ các Điều 68, 163 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu và yêu cầu sao y bản chính, hoặc có đóng dấu giáp lai.

Kèm theo đó là văn bản giải trình và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu về việc UBND tỉnh lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan khi đề xuất phê duyệt bổ sung các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực các cấp;

Tình trạng quy hoạch, kết quả phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND các cấp, hiện trạng và việc quản lý, sử dụng các khu đất trước khi được sử dụng đề đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời, điện gió…

