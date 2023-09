Bình Thạnh thông tin về clip xô xát khi thả cá phóng sinh ở chùa Diệu Pháp

Ngày 1-9, UBND phường 13, quận Bình Thạnh có thông tin về clip cảnh hai nhóm người xô xát ở bến sông thả cá phóng sinh cạnh khuôn viên chùa Diệu Pháp.

Theo phường, ngày 31-8, trên mạng xã hội xuất hiện clip nêu trên. Kết quả xác minh, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 ngày 30-8 tại bến sông thả cá phóng sinh cạnh chùa Diệu Pháp (188 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh).

Toàn bộ sự việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Công an phường 13, quận Bình Thạnh đã mời ông Nguyễn Văn T. (33 tuổi, quản lý chùa Diệu Pháp) để làm rõ vụ việc.

Qua làm việc, ông T. cho biết, vào khoảng 19 giờ 45 ngày 30-8, một số phật tử đang phóng sinh cá tại bến sông cạnh khuôn viên chùa thì có một số người dân dùng thuyền đến vớt cá vừa phóng sinh. Sau đó, một số phật tử đã không đồng ý cho vớt cá nên đã có lời qua tiếng lại, yêu cầu người vớt cá rời khỏi khu vực.

Sau khi to tiếng, một số phật tử đã không giữ được bình tĩnh mà nhảy xuống sông xua đuổi nhóm người vớt cá.

Công an phường 13 nhận thông tin đã xuống hiện trường nhưng lúc này nhóm người vớt cá đã rời hiện trường. Qua ghi nhận không có người bị thương tích. Công an phường đã nhắc nhở, yêu cầu các phật tử giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực thả cá phóng sinh.

