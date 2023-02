Dân tìm thấy xe mất trộm, báo công an nhưng 3 phường "chờ" nhau

Ngày 24-2, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang yêu cầu Công an TP Thuận An làm rõ vụ việc người dân trình báo tìm thấy xe bị mất nhưng chậm trễ giải quyết, khiến người dân bức xúc đăng lên mạng xã hội.

Người dân tự canh xe máy bị mất trộm của mình trong đêm 23-2. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, một người dân bị trộm mất xe máy tại phường Dĩ An (TP Dĩ An, Bình Dương).

Khi dò tìm theo định vị thì người dân phát hiện chiếc xe của mình được để trong một phòng trọ thuộc phường Bình Hòa (TP Thuận An).

Trong phòng trọ này còn một chiếc xe máy khác, cũng bị mất trộm tại phường Vĩnh Phú (TP Thuận An). Ngay sau đó, hai người dân đã báo công an phường Bình Hòa.

Sau đó, lực lượng công an phường Bình Hòa có đến hiện trường ghi nhận, sau đó để lực lượng dân phòng ở đây canh giữ.

Tuy nhiên, thời điểm đó Công an phường Bình Hòa yêu cầu người dân về phường Dĩ An và phường Vĩnh Phú để trình báo.

Khi người dân về Công an phường Dĩ An và phường Vĩnh Phú trình báo thì bên công an phường Dĩ An chỉ tiếp nhận và nói rằng sẽ báo lại Công an phường Bình Hòa.

Hai chiếc xe bị mất trộm được để trong phòng trọ. Ảnh: Người dân cung cấp

Ở công an phường Vĩnh Phú thì người dân không tiếp cận được công an mà chỉ gặp một dân phòng. Dân phòng này cho biết vào giờ hành chính ngày mai quay lại để trình báo.

Còn Công an phường Bình Hòa thì yêu cầu công an địa phương nơi xảy ra vụ việc phải qua xử lý, Công an phường Bình Hòa chỉ phối hợp.

Người dân liên tục đến công an hai phường trình báo nhưng mãi không thấy giải quyết.

Sự việc khiến người dân bức xúc khi hai chiếc xe máy bị trộm, được phát hiện tại phòng trọ từ khoảng chiều ngày 23-2 nhưng đến 1 giờ sáng ngày 24-2 vẫn chưa thấy lực lượng công an xuống giải quyết.

Đến khoảng 12 giờ đêm, (ngày 23-2) do chờ quá lâu, lực lượng dân phòng canh giữ tại đây cũng rời đi.

Sau đó, hai bị hại phải tự canh xe của mình trước khu vực phòng trọ. Vì quá bức xúc một số người dân đã đăng thông tin này lên mạng xã hội.

Đến khoảng 3 giờ sáng lực lượng công an phường Bình Hòa mới đến phòng trọ đưa xe về trụ sở công an.

Theo đại diện Công an phường Bình Hòa, thông tin trên mạng xã hội là không chính xác. Sự việc giải quyết lâu là do làm theo đúng quy trình.

