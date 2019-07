Bình Định: Cháy rừng, Chủ tịch huyện, Giám đốc Sở chịu trách nhiệm!

Liên tục cháy rừng Thời tiết nắng nóng, gần đây tại tỉnh Bình Định liên tục xảy ra cháy rừng. Ngày 26/6, vụ cháy trên núi Kỳ Co thuộc dãy núi Phương Mai (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn) thiêu trụi khoảng 2ha cây bụi, trong đó có diện tích thuộc khu du lịch Kỳ Co do Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt đầu tư. Tại hiện trường, một mảng cây bụi lớn từ đỉnh núi xuống tận gần khu vực bãi cát biển của thắng cảnh Kỳ Co bị cháy trơ trọi. Tối 30/6, người dân xã Cát Hải (huyện Phù Cát) phát hiện khu rừng bốc lửa dữ dội, hàng chục người dân cùng với lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa lúc 15h chiều 1/7. Đã có 15ha rừng bạch đàn bị cháy và theo lãnh đạo UBND xã Cát Hải, nguyên nhân ban đầu có thể người dân làm mộ đốt rác phát lửa. Tối 30/6, tại rừng keo tràm thôn Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) cũng xảy ra cháy lớn, đến 1h ngày 1/7, đám cháy cũng được dập tắt hoàn toàn với uớc tính thiệt hại ban đầu khoảng 2ha rừng. Ngày 9/7, đám cháy tại rẫy bạch đàn trên núi Đá Tợ (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) lây lan âm ỉ suốt 25 giờ đồng hồ. Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng đã đề nghị Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ. Lãnh đạo địa phương huy động trên 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân để trực tiếp tham gia chữa cháy. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lãnh đạo UBND xã Mỹ Thọ cho hay, có trên 7ha rừng chủ yếu là keo tràm, bạch đàn và cây điều cùng thảm thực bì bị cháy. Ngày 10/7, ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn xác nhận, xảy ra cháy rừng quy mô lớn tại xã Bình Tân. Trên 400 người đến hiện trường dập lửa nhưng do thời tiết nắng nóng, khô hanh gió lớn nên ngọn lửa bốc cao, công tác dập lửa vô cùng khó khăn. Gần 16h ngày 10/7, ngọn lửa được khống chế, thiệt hại khoảng 20ha rừng. Tối 12/7, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn cho biết, xuất hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ 21h đêm tại núi Bà Hỏa (phường Đống Đa) rồi cháy lan các khu vực xung quanh núi. Có khoảng 600 người tham gia dập lửa, đến gần 0h ngày 13/7, đám cháy được dập tắt. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh xác nhận, ngày 24/7, tại tiểu khu 357, xã Canh Hiệp khu vực quy hoạch chức năng rừng phòng hộ bất ngờ phát cháy. Trước đó, ngày 22/7, tại khoảnh 6, tiểu khu 356 quy hoạch chức năng rừng phòng hộ thuộc xã Canh Hiệp cũng xuất hiện đám cháy khiến nhất gần 1ha đất có rừng bị thiêu rụi, nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ.