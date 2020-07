Bị phạt 25 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 13:21 PM (GMT+7)

Đưa thông tin sai sự thật với nội dung "Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận tội nâng khống máy xét nghiệm Covid-19, nộp lại tiền chênh lệch", Công ty cổ phần Công nghệ EPI (Hà Nội) bị phạt 25 triệu đồng.

Ngày 7-7, thông tin từ Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Công nghệ EPI (có đăng ký địa chỉ tại tầng 7, tòa nhà Báo Sinh viên Việt Nam, D29 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) do đưa tin sai về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Quyết định xử phạt Công ty cổ phần Công nghệ EPI của Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội

Theo đó, quyết định xử phạt cho biết Công ty EPI đã đưa thông tin sai sự thật về bài viết "Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận tội nâng khống máy xét nghiệm Covid-19, nộp lại tiền chênh lệch" đăng trên ứng dụng đọc báo Báo mới. Thông tin này gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời vi phạm quy định về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty EPI với người chịu trách nhiệm trước pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty. Bên cạnh đó, sở cũng áp dụng hình phạt bổ sung là "tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ứng dụng đọc báo có tên Báo mới dùng trên thiết bị di động" và yêu cầu công ty "gỡ bỏ thông tin vi phạm".

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-phat-25-trieu-dong-vi-dua-tin-sai-su-that-ve-thu-truong-bo-cong-an-luong-tam-quang-2020070711353871.htm