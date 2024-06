Bị chủ lừa, một phu vàng phải đi bộ từ Quảng Nam về Nghệ An?

Chiều 16-6, Công an xã Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã kịp thời giúp đỡ một nam thanh niên bị chủ lừa không trả tiền công về nhà với gia đình.

Vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, một nam thanh niên trong bộ dạng mệt mỏi vào trụ sở Công an phường Hương Văn xin nước uống. Vào thời điểm này, thượng úy Dương Minh Quốc – cán bộ Công an phường Hương Văn đang trực ban và đã hỗ trợ cho nam thanh niên nói trên.

Nam thanh niên cho biết mình phải đi bộ từ Quảng Nam về quê Nghệ An vì chủ đào vàng lừa không trả tiền. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua tìm hiểu được biết nam thanh niên này tên Lò Văn E. (SN 1994; trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Em E. kể rằng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tháng 4-2023, E. vào huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) để làm công nhân đi đào vàng thuê. Tuy nhiên, E. đã bị chủ bãi vàng lừa không trả tiền công.

Nạn nhân muốn về quê nhưng không rành đường, không có tiền để đón xe nên đành đi bộ từ Quảng Nam ra Huế. Trên chặng đường bộ hành, do khát nước nên E. vào Công an phường Hương Văn xin nước uống.

Thầy hoàn cảnh của em E. rất khó khăn, Công an phường Hương Văn đã liên hệ xe hỗ trợ đưa Lò Văn E. về quê và nhiều người dân đã cho nam thanh niên này thêm tiền để có lộ phí ăn cơm, uống nước.

