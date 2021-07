Bị chặn vì không có giấy xét nghiệm Covid-19, tài xế đôi co với CSGT 3 giờ

Thứ Tư, ngày 14/07/2021 15:41 PM (GMT+7)

Từ Bình Dương sang TP.HCM, không có giấy xét nghiệm Covid-19 nên bị chặn lại, anh B. đôi co với CSGT nhiều giờ và... quay đầu xe.

Sáng 14/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, vào tối 13/7, tại chốt kiểm soát G7, chân cầu Vĩnh Bình trên QL13, thành phố Thủ Đức vừa xử lý một tài xế cự cãi với CSGT khi không xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19.

Trong lúc tổ công tác gồm Đội CSGT Bình Triệu, thanh tra giao thông… đang làm nhiệm vụ tại chốt G7 đã phát hiện ô tô mang BKS 72A.481.66 do tài xế V.T.B (27 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) lái từ Bình Dương về TP.HCM nên dừng xe kiểm tra.

Anh B. tranh luận với CSGT, cho rằng Chỉ thị 16 không cần giấy xét nghiệm Covid-19 khi ra vào TP.HCM

Tại đây, tài xế không xuất trình được giấy xét nghiệm Covid-19, bị yêu cầu quay đầu xe về lại tỉnh Bình Dương.

Anh B. không đồng ý vì cho rằng Chỉ thị 16 không có điều khoản nào yêu cầu tài xế phải có giấy xét nghiệm Covid-19.

Trung tá Phạm Công Bằng - Phó đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu giải thích cho tài xế các quy định liên quan và chỉ thị của TP.HCM về việc xe ngoài tỉnh ra vào TP cần tuân thủ quy định chống dịch. Dù vậy tài xế vẫn ngồi trong xe, không hợp tác.

Công an phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức sau đó có mặt, đề nghị anh B. hợp tác với lực lượng chức năng nhưng người này vẫn bất hợp tác.

Sau nhiều giờ tra Google và nói gọi cho Công an TP.HCM, người này mới chịu ký vào biên bản.

Khoảng 3 tiếng sau, anh B. mới chịu xuống xe làm việc với công an. Anh B. cho biết chiều cùng ngày, anh di chuyển từ Gò Vấp đi từ Phạm Văn Đồng vào tỉnh Bình Dương.

Đến lúc quay về TP.HCM thì bị yêu cầu xuất trình giấy tờ. Anh B. đã đưa giấy xác nhận đi đường của công ty cấp, tuy nhiên, đội CSGT yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

"Tôi thấy trong chỉ thị 16 không có yêu cầu nào bắt người dân phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được vào TP”, anh B. nói.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế về các hành vi: không khai báo y tế ở nơi đi và nơi đến theo quy định; tại chốt kiểm dịch G7 không xuất trình được xét nghiệm âm tính Covid-19 và không chấp hành yêu cầu quay đầu xe của chốt kiểm dịch.

Bên cạnh đó, Đội CSGT Bình Triệu đã tạm giữ GPLX của anh B và mời tài xế cùng ô tô về lại tỉnh Bình Dương.

Theo Công an TP.HCM, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 giáp ranh với các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... tổ công tác sẽ yêu cầu tài xế xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19, giấy đi đường do công ty cấp, giấy tờ tùy thân, đầy đủ các giấy tờ tài xế mới được quyền vào địa bàn TP.HCM.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bi-chan-vi-khong-co-giay-xet-nghiem-covid-19-tai-xe-doi-co-voi-csgt-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bi-chan-vi-khong-co-giay-xet-nghiem-covid-19-tai-xe-doi-co-voi-csgt-3-gio-d515960.html