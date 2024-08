Bên trong tàu tuyến Sài Gòn – Nha Trang, tiêu chuẩn máy bay vừa được khai thác

Tối 9/8, tại ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM), công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn và công ty TNHH Phát triển thiết bị đường sắt Việt Nam - Tập đoàn Jinxin (Jinxin Việt Nam) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác và chạy thử thương mại đoàn tàu SNT6/SNT3 tuyến Sài Gòn - Nha Trang.

Những hành khách đầu tiên trải nghiệm đoàn tàu hạng sang tuyến Sài Gòn - Nha Trang vào tối 9/8.

Công ty TNHH Phát triển thiết bị đường sắt Việt Nam là đơn vị đầu tiên đầu tư, đóng mới toa xe, chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư toa tàu theo chủ trương xã hội hoá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của ngành đường sắt.

"Đoàn tàu SNT6/SNT3 là sản phẩm thử nghiệm đầu tiên hợp tác, xã hội hóa giữa ngành đường sắt Việt Nam và đối tác tư nhân. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang cũng là tuyến đường sắt đầu tiên ngành đường sắt hợp tác với công ty tư nhân khai thác thương mại. Đoàn tàu sẽ chạy thử nghiệm 2 tháng, sau đó ngành đường sắt sẽ đánh giá để có thể đưa ra chính sách thu hút thêm đối tác tham gia lĩnh vực này"- ông Phan Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.

Hành khách hào hứng trải nghiệm tàu chất lượng cao Sài Gòn - Nha Trang.

Đoàn tàu hạng sang SNT6/SNT3 gồm 13 toa tàu hạng sang, do công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm và công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An lắp ráp, có nhiều thiết bị nội địa hoá.

Đoàn tàu gồm 6 toa giường nằm, 5 toa ghế ngồi, 1 toa xe hàng cơm và 1 toa xe công vụ phát điện bằng công nghệ tiên tiến và hiện đại. Đặc biệt, một số thiết bị công nghệ tiên tiến lần đầu được sử dụng tại Việt Nam.

Theo đơn vị đầu tư, nội thất và tiện ích của đoàn tàu này được trang bị như máy bay. Cụ thể như mỗi giường nằm có 1 tivi ở đầu giường để hành khách tùy ý xem theo sở thích.

Còn trên toa ghế ngồi lắp đặt 2 tivi hướng về 2 phía.

Trên đoàn tàu có thiết bị phát wifi để hành khách kết nối, sử dụng cho các thiết bị điện tử cá nhân, thuận tiện để giải trí, làm việc trên tàu. Khách tại các buồng ngủ không chỉ có thể xem, nghe các file video, âm nhạc đã được cài sẵn như trên máy bay mà còn có thể xem truyền hình trực tuyến hay lướt web.

Thêm vào đó, ở khu vực rửa mặt, sử dụng thiết bị cảm ứng như vòi nước… Thiết bị vệ sinh hoạt động như thiết bị lắp trên máy bay, tức là theo nguyên lý hút chân không, tiết kiệm nước, chưa đến 0,47 lít/lần xả nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ, không mùi.

Điều hòa của tàu cũng tự điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu từng buồng ngủ, không giống như toa xe giường nằm của đường sắt Việt Nam, là nhiệt độ chung cho toàn toa xe.

Các toa xe ghế ngồi là loại ghế có thể xoay 180 độ giúp hành khách tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, tránh bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy. Lưng ghế tích hợp bàn nhỏ có thể lật lên và túi lưới đựng sách báo. Ổ cắm điện USB được tích hợp phía dưới ở giữa ghế tạo sự thuận tiện cho hành khách. Đệm ngồi và tựa lưng làm bằng xốp polyurethane chống cháy, thân thiện với môi trường, an toàn.

Một số hình ảnh bên trong đoàn tàu hạng sang Sài Gòn – Nha Trang vừa được khai thác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]