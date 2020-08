Bé 2 tháng sống lại sau khi đã nhờ người lo an táng

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 08:02 AM (GMT+7)

“Vợ chồng tôi chăm sóc cẩn thận nên một tháng sau bé lên được 1,4 kg. Tuy nhiên, bác sĩ nói bé bị bệnh phổi nặng và tiên lượng xấu” - anh Nguyễn Chánh Thức.

Chiều 28-8, bác sĩ (BS) Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bé trai được Phật tử chùa An Lạc (quận Thủ Đức) đưa tới BV này vào sáng 17-7 hiện còn thở máy, môi hồng. Các BS tiên lượng sức khỏe bé khá khả quan.

“Trong khi lúc vào viện bé hôn mê, môi tái, chi ấm vừa, tự thở nhiều, co lõm ngực, phổi không nghe thông khí khi bóp bóng, vàng da đến cẳng chân. Các BS chẩn đoán bé nhiễm trùng huyết, viêm phổi, vàng da tắc mật, non tháng nhẹ cân không rõ tuổi thai/đa dị tật” - BS Thành cho biết thêm.

Nghĩ con đã chết nên nhờ người an táng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Nguyễn Chánh Thức (26 tuổi, ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) nhận là cha của bé trai nói trên. Anh Thức cho biết vợ anh là Nguyễn Thanh Thảo Uyên (26 tuổi) sinh bé vào ngày 1-6 tại BV Phụ sản Cần Thơ khi cháu chỉ mới 27 tuần tuổi. Do sinh thiếu tháng nên bé chỉ nặng 800 g, thể trạng ốm yếu.

“Vợ chồng tôi chăm sóc cẩn thận nên một tháng sau bé lên được 1,4 kg. Tuy nhiên, BS nói bé bị bệnh phổi nặng và tiên lượng xấu” - anh Thức cho biết thêm.

Do bé có dấu hiệu mắc bệnh võng mạc ở trẻ sinh non nên được chuyển qua BV Nhi đồng Cần Thơ từ ngày 8-7 để điều trị. Những ngày sau đó, sức khỏe bé không mấy cải thiện. BV này tóm tắt bệnh án của bé như sau: “Bé sinh non 29 tuần, thở yếu. Hiện bé đừ, môi hồng, thở máy, chi ấm, mạch rõ, da vàng tái, tim đều, phổi thô, bụng chướng, dịch dạ dày trong, tiêu phân bạc màu”.

Đến ngày 15-7, theo yêu cầu của gia đình, bé được nơi đây chuyển lên BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) điều trị với chẩn đoán: “Nhiễm trùng huyết, không đặc hiệu/hậu phẫu laser võng mạc vô mạch; vàng da tắc mật; bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non; viêm phổi”.

“Do quá yếu nên bé được BV cho thở máy, lúc này đồng tử đã giãn. BS đề nghị gia đình ký vào biên bản xét nghiệm chọc dò tủy sống và tiên lượng tình trạng rất xấu vì bé thở nấc, mất hết tri giác. Nghĩ bé không qua khỏi, lại còn đau đớn khi phải chọc dò tủy sống nên gia đình xin đưa bé về nhà để lo hậu sự” - anh Thức nói.

Chiều 16-7, con anh Thức được BV Nhi đồng 2 bố trí xe cứu thương đưa về quê. Trên đường đi, sực nhớ một người làm công quả ở chùa An Lạc giúp an táng trẻ tử vong nên anh Thức bảo tài xế điều khiển xe tới chùa này. “Tôi cùng người anh ruột mang bé tới chùa và gửi cho một ông tên Tâm nhờ lo hậu sự, kèm ít tiền. Trong lòng tôi muốn bé được thanh thản nơi cửa Phật, ngày đêm nghe tiếng gõ mõ, đọc kinh. Trước khi về Vĩnh Long, anh tôi để lại số điện thoại và nói ông Tâm cần gì thì liên lạc” - anh Thức nói thêm.

Tấm ảnh được cho là anh Thức đang chăm sóc con bằng phương pháp Kangaroo tại BV Phụ sản Cần Thơ. Ảnh: GĐCC. Giấy chứng sinh thể hiện anh Thức và chị Uyên là cha mẹ cháu bé do BV Phụ sản Cần Thơ cấp. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bé sống và được Phật tử đưa tới bệnh viện

Về tới nhà, theo lời kể của anh Thức, vợ chồng anh đau đớn trong lòng suốt thời gian dài mỗi khi nghĩ tới đứa con chẳng may mất sớm. Hơn một tháng sau, chiều 24-8, anh Thức vui mừng khi nhận điện thoại từ anh ruột báo cháu bé vẫn còn sống.

Sáng 25-8, vợ chồng anh Thức tới chùa An Lạc gặp ông Tâm và hỏi bé hiện ở đâu. Khi biết bé được điều trị tại BV quận Thủ Đức, anh Thức cùng vợ tới ngay.

Trò chuyện với ông Tâm (tên thật là Lăng Văn Tốt, 59 tuổi, làm công quả cho chùa An Lạc), PV được biết sau khi anh Thức và người anh ruột về nhà được vài tiếng thì ông Tâm phát hiện cháu bé vẫn còn sống. “Tôi mừng quýnh, gọi điện thoại cho anh ruột của Thức nhưng không được. Sáng sớm hôm sau, tôi để bé trên ghế đá trong chùa và mong Phật tử đi chùa nhìn thấy rồi đưa vô BV. Đúng như vậy, một Phật tử tốt bụng đã đưa bé vào BV ngay sáng 17-7” - ông Tâm cho biết thêm.

“Vài ngày sau, tôi nghe được thông tin cháu bé khi hết bệnh sẽ được quy y cửa Phật ở chùa An Lạc nên tôi không liên hệ với gia đình anh Thức nữa. Tới ngày 24-8, vì muốn gia đình anh Thức biết cháu bé vẫn còn sống nên tôi gọi điện thoại cho anh ruột của Thức” - ông Tâm nói.

“Nếu đúng anh Thức và chị Uyên là cha mẹ ruột cháu bé thì tôi mong cả hai sẽ được nhận lại con. Tôi không nghĩ anh Thức và chị Uyên cố tình bỏ con bởi họ nghĩ bé đã mất và muốn bé được an nghỉ nơi cửa Phật thanh tịnh” - ông Tâm chia sẻ.

Cơ quan chức năng xác minh thân nhân cháu bé

Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội BV quận Thủ Đức, cho biết anh Nguyễn Chánh Thức và chị Nguyễn Thanh Thảo Uyên xưng là cha và mẹ của cháu bé được Phật tử chùa An Lạc mang tới BV quận Thủ Đức điều trị. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng đang xác minh nhân thân và vụ việc liên quan để có kết luận cuối cùng.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức xác nhận đã nắm vụ việc. Vị này còn cho biết vụ việc đã được Công an phường Hiệp Bình Chánh lập hồ sơ chuyển Công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, BV Nhi đồng 2 tiên lượng cháu bé có diễn biến sức khỏe xấu, khả năng tử vong cao nên gia đình đã đưa vô chùa An Lạc nhờ một người tên Tâm lo mai táng khi bé tử vong. Gia đình cháu bé cũng đưa ông Tâm một số tiền. Sau đó, ông Tâm nhận thấy bé còn sống nên để bé tại ghế đá và được các Phật tử phát hiện rồi đưa vô BV quận Thủ Đức cấp cứu. Cháu bé được BV điều trị và còn sống nên các trang mạng đăng thông tin. Lúc này cha mẹ cháu bé biết con còn sống nên tìm đến BV xin nhận lại.

Gia đình xin đưa bé về cho dù bác sĩ nhiều lần giải thích Khoảng 19 giờ 30 ngày 15-7, BV Nhi đồng 2 tiếp nhận cháu bé từ BV Nhi đồng Cần Thơ chuyển lên. Sau khi khám, các BS chẩn đoán cháu bé hôn mê, nhiễm trùng huyết, vàng da tắc mật, viêm phổi nặng… Sáng 16-7, cháu bé vẫn hôn mê, đáp ứng chậm, không phản xạ ánh sáng, gồng chi từng đợt… BS nói với người nhà tình trạng cháu bé tiên lượng xấu chứ không nói không chữa được. BS còn giải thích cần phải thực hiện thêm một số xét nghiệm để tìm nguyên nhân rồi điều trị. Cho dù BS cố gắng giải thích và thuyết phục nhưng gia đình một mực yêu cầu cho bé về và họ đã ký cam kết. BS HUỲNH MINH THU, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 2 TP.HCM

Nguồn: https://plo.vn/xa-hoi/be-2-thang-song-lai-sau-khi-da-nho-nguoi-lo-an-tang-935116.htmlNguồn: https://plo.vn/xa-hoi/be-2-thang-song-lai-sau-khi-da-nho-nguoi-lo-an-tang-935116.html