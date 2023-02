Bắt tạm giam tài xế xe khách vụ tai nạn làm 16 người thương vong

Sáng 27-2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ngụ TP Huế, Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát đưa người bị nạn trong xe ra ngoài. Ảnh: CA

Trước đó, rạng sáng 21-2, Nguyễn Anh Tiên điều khiển xe khách 51B-19956 chạy hướng Quảng Ngãi đi TP Tam Kỳ, trên xe chở theo 31 người, khi đến Km1010+300 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ sát mép đường để bốc gạch.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải và biến dạng. Vụ tai nạn làm ba người chết và 13 người bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan.

Tài xế Tiên khai nhận, do không quan sát phía trước khi lái xe nên đâm vào ô tô tải đỗ bên lề đường.

