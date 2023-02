Bắt tạm giam một phó chi cục trưởng của Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hoàng (SN 1967), Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đinh Cao Thượng (SN 1980), Phó trưởng phòng Quản lý nghề cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cả hai bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Hoàng và Thượng - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, cuối năm 2020, Hoàng và Thượng được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động kiểm tra, giám sát, cấp giấy tờ pháp lý và giải quyết hồ sơ ngân sách chi hỗ trợ đóng mới tàu cá cho ngư dân. Tuy nhiên, 2 bị can này không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao đối với tàu cá của các ông Đặng Thế Hùng và Nguyễn Văn Hùng dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 15 tỉ đồng.

Ngoài ra, 2 bị can trên còn gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng ngân sách nhà nước chi hỗ trợ cho 3 tàu cá khác.

