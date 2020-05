Bất ngờ với kết quả vụ tiền nước 10,5 triệu đồng/tháng

Thứ Hai, ngày 11/05/2020 15:59 PM (GMT+7)

Sau khi tiếp nhận phản ánh của gia đình anh C. có hóa đơn tiền nước 10,5 triệu đồng/tháng, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai cho kiểm tra và đã có kết quả.

Hóa đơn tiền nước tháng 2 và những tháng trước đó nhà anh C.

Liên quan đến vụ việc hóa đơn tiền nước phải trả tháng 2/2020 lên đến 10,5 triệu đồng của gia đình anh N.M.C. ở phố Thúy Lĩnh, (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), chiều 11/5, trao đổi với PV, ông Trần Đình Chiến - Trưởng phòng tổ chức hành chính - thanh tra Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã trực tiếp xuống gia đình anh C. để kiểm tra, xác minh và đến nay đã có kết quả.

“Tiền nước nhà anh C. tăng cao là do hỏng đường nước và do lỗi của nhân viên làm sai quy trình, không liên quan đến nhà anh C. nên số tiền nước đó anh C. không phải nộp”, ông Chiến cho biết. “Kết quả đồng hồ nhà anh C. chạy đúng. Nhân viên chốt số nước làm sai nên đã tự động xin nghỉ việc”, ông Chiến thông tin.

Theo ông Chiến, mỗi đơn vị có một quy trình làm việc riêng, khi nhân viên đọc chỉ số nước cho khách hàng phải làm theo đúng quy trình của công ty ban hành. Ở đây, lỗi của nhân viên là làm sai quy trình nên phải chịu kỷ luật của công ty.

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai kiểm tra đồng hồ nước nhà anh C.

Trước đó, anh N.M.C (ở phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, gia đình anh nhận được thông báo từ Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai với nội dung từ ngày 7/2/2020 đến 6/3/2020 gia đình anh sử dụng hết 592 khối nước với tổng số tiền là 10.544.394 đồng.

Theo anh C., cả nhà anh ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, ít nấu nướng ở nhà, nước gần như chỉ để tắm, giặt. Tuy nhiên, tháng này, lượng nước tăng “bất thường” lên 592m3 (chỉ số cũ là 835 và chỉ số mới là 1.427).

Gia đình anh C. nghi ngờ có sự không minh bạch, khi nhân viên chốt số nước đến nhà anh “gợi ý” một phương án “không phải đóng 10,5 triệu đồng”.

Sau đó, gia đình anh C. đã đề nghị nhân viên lập biên bản, cử cán bộ xuống kiểm tra đồng hồ nhưng nhân viên vẫn chốt số tiền nước 10.544.394 đồng.

