Bắt, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Bí thư Huyện ủy Như Thanh

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Sông Mã) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 7/2018, ông Đinh Xuân Hướng (SN 1970), Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Như Thanh bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện này nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 14/8/2020, ông Đinh Xuân Hướng được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Như Thanh Đinh Xuân Hướng vừa bị bắt.

Trước đó, ông Đinh Xuân Hướng từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã (nay đổi thành Công ty CP Sông Mã) , có địa chỉ tại 467, đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hướng chính là người đã ký quyết định đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa cho chuyển đổi dự án Hạc Thành Tower từ Công ty TNHH MTV Sông Mã là chủ đầu tư cấp I sang Công ty TNHH Huy Hoàng là chủ đầu tư cấp II.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá.

Tiếp đó, ngày 22/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), Bí thư Huyện ủy Như Xuân và ông Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa. Tại thời điểm dự án Hạc Thành Tower vướng tai tiếng, cả ông Văn Xuân Hùng và ông Nguyễn Bá Hùng đều đang công tác tại Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đến, ngày 5/10/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965), nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa do có liên quan đến sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower khiến nhiều quan chức "ngã ngựa".

Theo tìm hiểu, dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (được phê duyệt năm 2011) với diện tích 0,3ha, địa chỉ tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, do Công ty TNHH MTV Sông Mã làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án có quy mô 9 - 12 tầng văn phòng, khách sạn và 5 tầng trung tâm thương mại. Tuy nhiên, dự án sau đó bị Công ty TNHH MTV Sông Mã phân lô bán nền làm nhà liền kề. Tiếp đó, ngày 10/10/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản xử phạt vi phạm hành chính hoạt động xây dựng trái phép đối với các công trình tại dự án Hạc Thành Tower.

Mặc dù dự án do Công ty TNHH MTV Sông Mã là chủ đầu tư, song tháng 5/2014, Công ty TNHH Huy Hoàng lại có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin điều chỉnh đầu tư tòa nhà hỗn hợp 15 tầng tại dự án Hạc Thành Tower. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi về việc Công ty TNHH MTV Sông Mã đang chia nhỏ dự án để bán.

