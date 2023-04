Bắt 2 cán bộ của Bộ TN-MT tiếp tay phân lô bán nền ở Lâm Đồng

Ngày 19-4, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận đã bắt tạm giam đối với các ông Lê Văn Sáng (44 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đỗ Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ huyện Thường Tín, Hà Nội) và Tạ Duy Phước (39 tuổi, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc).

Công an huyện Bảo Lâm công bố các quyết định khởi tố đối với ông Tạ Duy Phước. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong đó, Phước là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bảo Lâm. Bị can Sáng và Châu là Trưởng và Phó Ban Dữ liệu cơ sở dữ liệu Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính thuộc Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, đêm 18-4, Công an huyện Bảo Lâm đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét chỗ ở của bị can này để thu thập tài liệu. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng bắt tạm giam Lương Công Vũ (38 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), là cán bộ địa chính thị trấn Lộc Thắng để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định bị can Phước đã lợi dụng chức vụ để làm sai lệch hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp, đổi và cập nhật đường giao thông.

Còn đối với bị can Sáng và bị can Châu, trong quá trình thực hiện công tác đo vẽ để cập nhật, chỉnh lý bản đồ sử dụng và quản lý đất đai cũng như các hồ sơ biến động ở huyện Bảo Lâm, cả 2 đã cấu kết với Vũ để làm sai lệch hồ sơ địa chính, cập nhật biến động hồ sơ đất sai quy định.

Tất cả các bị can được cho là đã nhận tiền của nhiều người để thực hiện các việc trên.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-can-bo-cua-bo-tn-mt-tiep-tay-phan-lo-ban-nen-o-lam-dong-20230...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-2-can-bo-cua-bo-tn-mt-tiep-tay-phan-lo-ban-nen-o-lam-dong-20230419152544532.htm