Bão số 13 tiến về đất liền, thời tiết 3 miền cuối tuần có gì thay đổi?

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 07:45 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay (13/11) đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc thời tiết chủ đạo đêm không mưa, ngày nắng hanh. Riêng các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và ven biển từ 15/11 có mưa dông vài nơi, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 14/11 trời bắt đầu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 13 Vamco. Khả năng một đợt lũ mới lại xuất hiện ở Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13.

Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng đan xen. Từ chiều tối khả năng xuất hiện mưa dông, cục bộ có mưa to, đề phòng ngập lụt.

