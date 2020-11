Bão số 13 di chuyển nhanh vào miền Trung, những tỉnh nào nằm trong tâm bão?

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 18:18 PM (GMT+7)

Bão số 13 Vamco mỗi giờ đi được 20km hướng vào miền Trung, diễn biến phức tạp và có khả năng đi dọc tuyến biển từ Bình Định đến Thanh Hóa.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 13 Vamco. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ chiều nay (13/11), bão số 13 Vamco đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 16 giờ ngày 14/11, bão ở ngay trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhận định, đây là cơn bão cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, có khả năng đi dọc tuyến biển từ Bình Định đến Thanh Hóa - là khu vực đã bị tổn thương rất lớn do các đợt bão, lũ liên tiếp vừa qua.

Khả năng tâm bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế trong sáng sớm 15/10 (Chủ nhật). Trường hợp bão đổ bộ vào ban đêm thì triều ở mức cao (tại cửa Gianh: 1,9m). Sóng biển cao từ 4-6m, vùng tâm bão cao từ 8-10m.

Ngoài ra, tác động của nước dâng do bão làm hạn chế thoát lũ đang xảy ra tại một số cửa sông, làm gia tăng ngập lụt và kéo dài, như sông Thạch Hãn (Quảng Trị).

Hiện do ảnh hưởng của bão số 13, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Từ đêm nay (13/11), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Từ sáng mai (14/11), vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng do bão cao 0,5-0,8m.

Trên đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Từ 14-16/11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50-150mm.

Nguồn: http://danviet.vn/bao-so-13-di-chuyen-nhanh-vao-mien-trung-nhung-tinh-nao-nam-trong-tam-bao-5020...Nguồn: http://danviet.vn/bao-so-13-di-chuyen-nhanh-vao-mien-trung-nhung-tinh-nao-nam-trong-tam-bao-502020131118191315.htm