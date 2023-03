Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Đà Nẵng đưa vụ án ở ĐH Bách khoa vào diện theo dõi

Ngày 23/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước đó, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (34 tuổi, Trưởng Phòng Kế hoạch - tài chính) và bà Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, Thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) về tội “Tham ô tài sản”. Liên quan đến vụ án, Công an TP Đà Nẵng cũng đã bắt đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.