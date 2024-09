Ba cháu bé mất tích ở Ninh Bình được tìm thấy như thế nào?

Sáng 25/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Kim Sơn quần chúng ở xã Kim Tân tiếp tục rà soát kỹ các ngõ ngách dọc tuyến đường nghi vấn nơi 3 anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú (12 tuổi), Trần Thủy Tiên (8 tuổi) và Trần Anh Tài (5 tuổi) mất tích.

Đến khoảng 9h45’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện tại ngôi nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987) và chị Trịnh Thị Hương (SN 1989) có tiếng động lớn trong nhà, bên ngoài cửa khóa.

Lập tức, tổ công tác tiếp cận gọi lớn thì nghe thấy có tiếng trẻ con bên trong, quá trình xác minh nhanh cháu Tú nói vọng ra ngoài. Ngay sau đó, 3 cháu được đưa ra trong tình trạng an toàn, khỏe mạnh.

Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy các cháu đang ở nhà hàng xóm.

Theo cháu Trần Anh Tú, sáng 22/9, cháu cùng 3 em sang nhà bạn Nguyễn Văn Khánh (con trai của vợ chồng anh Kiên, chị Hương) chơi. Thời điểm này, vợ chồng anh Kiên, chị Hương đi vắng. Sau khi chơi cùng các bạn, Khánh khóa cửa nhà để sang bên nhà ông bà ngoại cùng bố mẹ mà không hề biết 3 anh em Tú vẫn đang ở phía bên trong.

Thấy bạn khóa cửa đi, 3 anh em Tú sợ không dám hô hoán kêu cứu, ở lại trong nhà tự tìm đồ nấu cơm ăn.

Anh Trần Văn Tuấn (ngồi) cười hạnh phúc khi được gặp lại các con.

Được các đồng chí Công an giao lại con, anh Trần Văn Tuấn (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Kim Tân xúc động, ôm chặt các con vào lòng, nở nụ cười tươi trong niềm hạnh phúc. Thay mặt gia đình, anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tìm các cháu.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, ngày 22/9, anh Tuấn đến Công an xã Kim Tân để trình báo về việc 3 con của anh bị mất tích. Cả 3 cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h cùng ngày chưa về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Sơn, Công an xã Kim Tân và chính quyền địa phương đã phát đi thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh; đồng thời Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương huy động lực lượng hơn 100 người tham gia tìm kiếm. Trong đó, đã tập trung tìm kiếm tại các khu vực ao, hồ, mương, sông ngòi gần gia đình.

Được biết, 3 cháu nhỏ đều đang học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân. Hai vợ chồng anh Tuấn đã ly hôn từ lâu, các cháu ở với bố và ông bà nội. Buổi trưa, khi đến giờ ăn cơm không thấy các con, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy.

Nguồn: [Link nguồn]