Án mạng kinh hoàng từ mối thù vụn vặt khiến ba đứa trẻ bơ vơ

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 09:18 AM (GMT+7)

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Đồng Minh Phương tỏ ra vô cùng ân hận

Giờ đây, khi ngồi tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Đồng Minh Phương vô cùng ân hận vì sự bột phát của mình khiến hai người thiệt mạng, ba đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa.

Cướp đi hai mạng người chỉ vì xích mích nhỏ

Hơn 10 ngày đã trôi qua, nhưng người dân khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ án mạng kinh hoàng xảy ra với hai mẹ con bà B.T.S. (SN 1965) và V.T.H. (SN 1993, cùng trú phường Yên Thọ, TX Đông Triều).

Lúc đó là gần 19h ngày 12/3, người dân nghe thấy vài tiếng cãi vã từ nhà bà S. và sau đó là tiếng thét thất thanh. Khi mọi người chạy đến thì hai mẹ con bà S. đã bị đâm nguy kịch, sau đó tắt thở tại chỗ.

Kẻ gây án nhanh chóng được xác định là Đồng Minh Phương (SN 1956, trú thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Phương sinh sống tại nhà bà Tiếp (SN 1961, trú tại Yên Lãng 1), đối diện nhà hai mẹ con nạn nhân. Tuy nhiên, trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt tìm cách cấp cứu, báo cơ quan chức năng, Phương đã nhanh chóng lên xe đạp rời khỏi hiện trường.

Đến 22h25 cùng ngày, Công an TX Đông Triều đã bắt được đối tượng Phương khi y đang lẩn trốn tại khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ.

Lúc này, Phương đang còn hơi rượu, cổ có vết dao cứa, con dao gây án vẫn được kẻ thủ ác mang bên mình. Công an đã kịp thời bắt và đưa Phương vào trạm xá băng bó vết thương rồi đưa vào trại tạm giam Công an Quảng Ninh.

Thiếu tá Trần Mạnh Quân, điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phương nhanh chóng và thành khẩn khai nhận tội ác. Người này từng có hai đời vợ. Vợ thứ nhất ở xã Lê Lợi, TP Hạ Long, có với Phương hai con rồi bỏ nhau năm 1997; vợ thứ hai ở xã Sơn Dương, TP Hạ Long, có một con nhưng hai người cũng đã bỏ nhau năm 2011. Các con của Phương đều ở với mẹ.

Phương hành nghề mài dao kéo rong, không ở nơi nào cố định. Năm 2017, khi đến TX Đông Triều mài dao kéo, y đã làm quen và về sống chung như vợ chồng với bà Tiếp, đối diện nhà bà S. Bà Tiếp cũng có gia cảnh khó khăn, còn Phương lại nát rượu.

Quá trình sinh sống ở nhà bà Tiếp, Phương có mâu thuẫn với mẹ con bà S. Phương cùng các nhân chứng đều xác nhận, thực ra mâu thuẫn giữa Phương và hai mẹ con bà S. chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Do Phương thỉnh thoảng uống rượu rồi trêu đùa nên hay xảy ra cãi cọ với mẹ con bà S.

Trước buổi tối định mệnh ấy, Phương từng cãi nhau với bà S. hai lần. Tối 12/3, Phương uống rượu, trên đường về nhà thì gặp hai mẹ con bà S. và bị họ cầm cây tre to đánh... Tức mình, Phương đã cầm dao đâm hai mẹ con bà S. tử vong.

Thấy hai mẹ con bà S. chết, Phương bừng tỉnh, lấy xe đạp trốn chạy nhưng đến chỗ vắng, Phương nghĩ không thiết sống nữa nên đã dùng dao tự cứa vào cổ mình để tự sát nhưng không thành và bị công an bắt giữ.

Thiếu tá Quân cũng cho biết, quá trình điều tra cho thấy, Phương vốn là kẻ nát rượu. Năm 1997, Phương từng có 1 tiền án, bị TAND huyện Hoành Bồ (nay là TP Hạ Long) xử 3 tháng tù về tội trộm cắp.

Xót xa ba trẻ bơ vơ

Khống chế đối tượng Đồng Minh Phương

Theo lãnh đạo phường Yên Thọ, gia đình chị H. thuộc hộ cận nghèo. Chồng bà S. đã mất từ lâu, hai người có hai người con, chị H. là con út.

Trong căn nhà nhỏ của mẹ con bà S. do Hội Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ xây dựng, giờ đây chỉ còn lại ba đứa trẻ con chị H.

Chị H. đã lập gia đình nhưng người chồng cũng bỏ đi nơi khác nhiều năm, không có tin tức. Gia cảnh chị H. rất đỗi ngặt nghèo. Hai vợ chồng chị H. có 3 người con là cháu L.Đ.T. (SN 2012) bị khuyết tật trí tuệ bẩm sinh, người con trai thứ sinh năm 2014 may mắn có sức khỏe bình thường.

Còn người con thứ 3 là L.T.N. (SN 2019) lại mắc bệnh tim từ lúc lọt lòng. Khi chồng bỏ đi, chị H. đã về ở với mẹ đẻ là bà S. để hàng ngày có mẹ phụ giúp nuôi dạy, chăm sóc ba người con. Hai mẹ con bà S. đều làm nông nghiệp và lao động tự do, nên cuộc sống cũng rất khó khăn.

Từ khi bà ngoại và mẹ bị sát hại, các cháu được bác ruột là chị gái chị H. lên trông nom tạm. Tuy nhiên, hoàn cảnh nhà người bác cũng khó khăn nên tương lai lâu dài cho ba đứa trẻ rất mịt mù.

“Trong những ngày qua, sở, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, TX Đông Triều và chính quyền, đoàn thể phường Yên Thọ đã kịp thời đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần để gia đình ổn định cuộc sống.

Hiện tại, có một số đơn vị, cá nhân, nhóm thiện nguyện hỗ trợ gia đình qua các tổ chức Hội và chính quyền cơ sở. Chính quyền, đoàn thể và gia đình sẽ phối hợp, định hướng, tư vấn các giải pháp để đảm bảo quyền lợi chăm sóc, nuôi dạy ba cháu mồ côi”, vị lãnh đạo phường Yên Thọ thông tin.

Ngày 16/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đồng Minh Phương để điều tra về hành vi giết người. “Hiện, Phương đã rất thành khẩn, bày tỏ sự ân hận chỉ vì một chút bột phát mà gây tội ác không thể tha thứ, khiến hai người thiệt mạng, để lại ba đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa”, Thiếu tá Trần Mạnh Quân, điều tra viên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay.

