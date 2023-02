Ai trả kinh phí vụ giải cứu cháu bé bị lọt vào ống cọc bêtông ở Đồng Tháp?

Liên quan đến vụ cháu bé bị lọt vào ống cọc bêtông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 4/2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay Công an huyện Thanh Bình đang làm chặt chẽ, điều tra để có hướng xử lý, bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm các bên. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận.

Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan

UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải kiểm soát lại toàn bộ các công việc để có báo cáo chặt chẽ về mặt quản lý nhà nước.

“Các công việc, nội dung đang trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo. Bộ Xây dựng cũng đã có Đoàn kiểm tra và hiện chưa có kết luận”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin.

Hiện trường công trình cầu Kênh Rọc Sen, nơi cháu bé bị lọt vào ống cọc bêtông được rào chắn sơ sài.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thông tin thêm tại vị trí xảy ra sự cố đang điều chỉnh thiết kế, những công việc, hạng mục khác vẫn thi công bình thường. Về trách nhiệm các bên liên quan, Bộ Xây dựng đã có đoàn kiểm tra, còn kết luận như thế nào chủ đầu tư (Sở Giao thông Vận tải) không có thẩm quyền.

Toàn cảnh hiện trường cứu hộ cháu bé tại công trình cầu Kênh Rọc Sen.

Về kinh phí trong quá trình giải cứu đơn vị nào sẽ chi trả, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: “Cái này trên cơ sở pháp luật nhưng trước mắt thì đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm. Câu chuyện này là hy hữu, người dân quan tâm”.

Chưa khởi tố vụ án

Luật sư Nguyễn Văn Đức, Văn phòng Luật sư Vạn Lý (TP Cần Thơ) phân tích: Trong vụ việc này cần làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn giám sát và bảo vệ công trường, xử lý theo quy định pháp luật, do để xảy ra hậu quả làm chết người trong quá trình xây dựng mà dư luận đặc biệt quan tâm.

Mặt khác, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã huy động nhiều nhân lực và vật lực để cứu nạn nhân nhưng bất thành ngoài ý muốn.

Sự cố xảy ra được đánh giá là hy hữu.

“Đối chiếu với quy định pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng Đồng Tháp cần sớm khởi tố vụ án đối với “tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại điều 298 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, bởi có dấu hiệu vi phạm”, luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, sự việc xảy ra trên địa bàn huyện Thanh Bình sẽ do Công an địa phương thụ lý.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thanh Bình đã triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia công tác cứu hộ, bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.

Cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm, đang củng cố hồ sơ vụ việc.

Như Báo CAND đã thông tin, công trình cầu Kênh Rọc Sen thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát thi công xây dựng. Quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp.

Theo diễn biến vụ việc, công trình trong quá trình thi công, tại mố MA cầu Kênh Rọc Sen đã thi công hoàn thành đóng cọc đại trà từ ngày 23/12/2022 đến ngày 28/12/2022, tổng số 18/18 cọc D500.

Trưa 31/12/2022, 4 cháu bé vào khu vực đang thi công công trình cầu Kênh Rọc Sen. Cháu Thái Lý Hạo Nam (SN 2012) bất ngờ bị lọt vào cọc bêtông rỗng có đường kính 25 cm, đã đóng sâu vào lòng đất khoảng 35 m với nhiều mối nối. Việc cứu hộ cháu bé gặp rất nhiều khó khăn vì đây là tình huống hy hữu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng cứu hộ, thi công cùng các chuyên gia đã trao đổi, tính toán và triển khai các phương án cứu hộ. Nhiều thiết bị máy móc và hàng trăm người thay phiên đã tham gia cứu hộ, làm việc ngày đêm, với sự tư vấn của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên gia đình cháu Hạo Nam.

Đến tối 4/1, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp xác định cháu Hạo Nam đã tử vong. Hơn 1h sáng 20/1, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã đưa được thi thể của cháu Hạo Nam (10 tuổi) lên. Lực lượng pháp y đã tiến hành công tác khám nghiệm để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Cấp ủy, chính quyền đã chia sẻ, quan tâm và động viên gia đình, tiến hành lo tang sự cho cháu bé.

