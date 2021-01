9 cán bộ Công an Thái Bình vừa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến vị trí khác là ai?

Thứ Bảy, ngày 16/01/2021 10:30 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định, điều động 9 cán bộ đang công tác tại các đơn vị công an ở Thái Bình đến các vị trí mới.

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 9 cán bộ công an.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động 9 cán bộ sau:

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tiền Hải;

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động 9 cán bộ Công an ở Thái Bình đến các vị trí mới.

Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông;

Trung tá Khúc Ngọc Phong, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ;

Thượng tá Bùi Gia Thuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ;

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Thượng tá Hoàng Mạnh Hà, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Thái Thụy;

Đại tá Lê Hồng Chương, Trưởng Công an huyện Tiền Hải, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế;

Trung tá Bùi Huy Dĩnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh;

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu, các cán bộ được điều động đến nhận công tác mới cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị xây dựng, củng cố đoàn kết, thống nhất nội bộ; Khẩn trương bàn giao, tiếp nhận công tác để cùng với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; trước mắt là triển khai các mặt công tác năm 2021 và các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021…

Nguồn: https://danviet.vn/9-can-bo-cong-an-thai-binh-vua-duoc-bo-truong-bo-cong-an-dieu-dong-den-vi-tri...Nguồn: https://danviet.vn/9-can-bo-cong-an-thai-binh-vua-duoc-bo-truong-bo-cong-an-dieu-dong-den-vi-tri-khac-la-ai-20210115215915066.htm