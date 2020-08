7 xe chuyên dụng phun hóa chất khử trùng toàn khu vực phố cổ Hội An

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 13:57 PM (GMT+7)

Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng 32 lực lượng chuyên trách vào Hội An để phun hóa chất khử trùng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 2/8, tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (Bộ Quốc phòng) phối hợp Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 phun hóa chất khử trùng trong khu vực phố cổ, cùng các khu vực lân cận.

Lực lượng của Bộ Quốc phòng đã có mặt tại thành phố Hội An để phun hóa chất khử trùng.

Thượng tá Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hội An cho biết, sáng nay, Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp Tiểu đoàn hóa học 78 thuộc Quân khu 5 đã điều động 7 xe cùng 32 lực lượng chuyên trách đã vào Hội An để phun hóa chất khử trùng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

"Lực lượng chức năng sẽ phun tại 3 địa điểm, đó là toàn khu vực phố cổ Hội An; Bệnh viện Đa khoa Hội An và khu vực chùa Bảo Thắng (nơi có bệnh nhân dương tính Covid-19). Thời gian phun trong một buổi sáng", thượng tá An nói.

Phun hóa chất toàn khu vực phố cổ Hội An, chùa Bảo Thắng và Bệnh viện Đa khoa Hội An.

Lãnh đạo thành phố Hội An cho biết thêm, khi phun hóa chất khử trùng, thành phố đề nghị người dân không đi vào khu vực đã được chốt chặn, đồng thời đóng kín cửa nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố Hội An ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 4 người là sư cô đang tu hành tại chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong. Từ 0h ngày 31/7, Hội An thực hiện cách ly toàn thành phố. UBND TP.Hội An nhận định, hiện nay, dịch bệnh Covid-19 gây ra tại địa phương đã bước vào giai đoạn mới với diễn biến đặc biệt phức tạp, khó lường. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2, các trường hợp F1, F2 không ngừng gia tăng, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất cao.

Xe chuyên dụng chạy dọc phố cổ Hội An để phun hóa chất khử trùng.

Hiện tại, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn về lực lượng nhân viên y tế. Với tình hình trên, UBND TP.Hội An kêu gọi các y bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu còn đảm bảo sức khỏe, các bạn trẻ là sinh viên y khoa tích cực tham gia, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay tại tỉnh đã triển khai thực hiện 9.118 mẫu xét nghiệm, trong đó 30 mẫu dương tính, 8.993 mẫu âm tính, 95 mẫu đang chờ kết quả.

Lúc này, tỉnh Quảng Nam đang cách ly y tế tại 3.978 người; trong đó, cách ly tập trung 1.204 người, kết thúc cách ly cho 2.774 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày là 313)…

Lực lượng chức năng phun hóa chất bằng xe chuyên dụng và cả người đi bộ dọc các tuyến đường.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Tiểu ban Điều trị tỉnh cần phải vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách để điều trị thành công bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cần triển khai thực hiện khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị những ca dương tính nặng vượt khả năng của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Toàn bộ thành phố Hội An đã bị cách ly theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị cho tất cả bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với lực lượng tăng cường từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm các đoàn chuyên gia, các giáo sư, bác sỹ xuất sắc về điều trị các ca dương tính Covid-19 (Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thị xã Điện Bàn cách ly và điều trị ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ).

Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; tranh thủ tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện đã từng điều trị các ca bệnh Covid-19 (Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy,…).

