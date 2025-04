66 công an ở Hà Nội xoay xở với 'siêu' phường gần 100.000 dân

LỜI TÒA SOẠN Cuối tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội chính thức giải thể công an cấp huyện. Đây là đợt tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Sau khi các quyết định có hiệu lực, công an cấp xã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu, giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. VietNamNet khởi đăng loạt bài "Công an cấp xã ở Thủ đô chuyển mình sau giải thể công an cấp huyện” nhằm đem đến cho độc giả những thông tin hữu ích về quá trình này. Quý độc giả có thể đọc bài 1 của tuyến bài tại đây.