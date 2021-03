600 tấn hải sản tồn kho sau 5 năm sự cố Formosa vẫn chưa được tiêu hủy

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 12:40 PM (GMT+7)

Sau 5 năm, kể từ khi Sở Y tế Quảng Trị kiểm tra xác nhận không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thì 600 tấn hải sản được 6 cơ sở chuyên sản xuất nước mắm, ruốc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh thu mua, chế biến các thực phẩm hiện vẫn còn nằm trong các kho của các cơ sở chế biến này.

Sáng 24/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thông tin, UBND tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc giao Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế và UBND huyện Vĩnh Linh xây dựng phương án, thực hiện ngay việc tiêu huỷ 600 tấn hải sản tồn kho trên địa bàn huyện này liên quan tới sự cố môi trường biển Formosa.

Thực phẩm hải sản còn tồn kho tại Cơ sở nước mắm, ruốc Huỳnh Kế sau 5 năm sự cố Formosa vẫn chưa được tiêu hủy.

“Việc tiêu hủy phải hoàn thành trước ngày 25/3/2021, trong trường hợp không hoàn thành mà không có lý do thỏa đáng thì các sở ngành chức năng và cán bộ liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định”, ông Đồng nói.

600 tấn hải sản được 6 cơ sở chuyên sản xuất nước mắm, ruốc trên địa bàn huyện Vĩnh Linh thu mua, chế biến các thực phẩm. Thế nhưng, sau 5 năm kể từ khi Sở Y tế Quảng Trị kiểm tra có kết quả không đảm bảo, hiện chúng vẫn còn nằm trong các kho của các cơ sở chế biến này. Trong đó, Cơ sở nước mắm Khiêm Trọng (thôn Di Loan, xã Vĩnh Giang) còn tồn 44,4 tấn mắm chợp nguyên liệu và sản phẩm ruốc; Cơ sở nước mắm Huỳnh Kế (khu phố An Du Đông 2, thị trấn Cửa Tùng) còn tồn kho 252,6 tấn mắm chợp nguyên liệu và 17 tấn ruốc thành phẩm.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Trị Nguyễn Hữu Nam cho hay, do khối lượng hải sản tẩm ướp bị hư hỏng của 1 trong 6 hộ sản xuất, kinh doanh kể trên được Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn xác minh nguồn gốc, phân loại theo quy định, song kết quả chênh lệch so với khối lượng do Sở Y tế kiểm tra, dẫn đến việc tiêu huỷ theo chỉ đạo của UBND tỉnh bị chậm.

“Việc chậm tiêu hủy này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ kể trên, đồng thời môi trường sống của các gia đình này cũng như hàng chục hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng”, ông Nam cho biết.

