5 trưởng phòng Công an tỉnh Hải Dương xin nghỉ công tác trước tuổi

Chiều nay (7/2), Công an tỉnh Hải Dương tổ chức công bố, trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc cho nghỉ hưu trước tuổi đối với 5 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định, tặng hoa các trưởng, phó phòng nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: CTV

Trước đó (ngày 5/2), Phòng Tổ chức cán bộ đã nhận được đơn đề nghị được nghỉ công tác trước tuổi từ 12 tháng đến 31 tháng của 6 cán bộ quản lý cấp phòng nêu trên.

Họ mong muốn được về trước thời hạn để nhường cơ hội cho người trẻ hơn và tạo điều kiện sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Các nhân sự xin nghỉ gồm: Đại tá Phạm Đức Điệp, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Thượng tá Vũ Đức Khoa, Trưởng phòng An ninh nội địa; Thượng tá Vũ Hồng Phong, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Thượng tá Đỗ Mạnh Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Thượng tá Dương Ngọc Vĩnh, Phó Trưởng phòng Tham mưu.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu. Ảnh: CTV

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các lãnh đạo là trưởng, phó trưởng phòng xin nghỉ công tác trước tuổi.

Sau khi nhận được đơn đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp theo đúng quy định.

Ông Bình mong muốn các cán bộ nghỉ công tác giữ mối liên hệ với Công an tỉnh Hải Dương; tiếp tục quan tâm, theo dõi và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, đồng hành, giúp đỡ lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ…