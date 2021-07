4 xe đâm liên hoàn trong đêm, 2 người thương vong

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 12:38 PM (GMT+7)

Xe máy va chạm với ô tô con rồi tiếp tục tông vào xe tải đi ngược chiều làm 2 người thương vong, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 10/7, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện (2 xe máy và 2 ô tô) khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 9/5, anh H.V.V (22 tuổi, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) điều khiển xe máy mang biển số Hải Phòng đi theo hướng từ thị trấn An Lão về quận Kiến An. Khi đến trước cửa nhà số 158 phố Trần Tất văn (huyện An Lão) đã xảy ra va chạm với xe ô tô mang biển số Hải Phòng do anh P.Đ.H cầm lái di chuyển ngược chiều.

Chưa dừng lại, anh H. tiếp tục va chạm với một xe tải, còn anh V. cũng va chạm với một xe máy khác.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến anh V. tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng. 4 phương tiện trên hư hỏng nặng.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: http://danviet.vn/4-xe-dam-lien-hoan-trong-dem-2-nguoi-thuong-vong-5020211071239280.htm