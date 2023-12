4 cảnh sát bị thương sau nỗ lực cứu 12 người thoát khỏi căn nhà cháy

4 cảnh sát bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Tối 12/12, đại diện Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) đã thông tin thêm về vụ cháy nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 (TP.HCM)

Theo đó, ngay khi tiếp nhận thông tin cháy vào trưa cùng ngày, Phòng PC07 đã điều động đội Cảnh sát PCCC và CHCN quận 5 gồm 3 xe và 18 chiến sĩ; Đội chữa cháy Khu vực 1 (Phòng PC07) gồm 6 xe cùng 34 chiến sĩ đến hiện trường.

Đánh giá đây vụ cháy nhà 1 trệt 3 tầng có tính chất phức tạp, nhiều người bên trong và có khả năng bị mắc kẹt. Do đó, khi đến nơi, cảnh sát triển khai đội hình chữa cháy với 4 lăng B, 1 thang 2, 1 thang 3, dụng cụ phá vỡ, đèn chiếu sáng và triển khai 2 đường vòi tiếp nước tiếp cận đám cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã chia làm nhiều hướng tiếp cận đám cháy và xác định có 2 người bị mắc kẹt trên tầng 4, đang bị ngạt khói từ đám cháy.

Lực lượng đã triển khai xe thang và dây cứu nạn, cứu hộ đưa được người bị nạn xuống dưới đất an toàn, sơ cứu ban đầu cho người bị nạn.

Sau đó, 2 nạn nhân nam được đưa ra ngoài an toàn, hiện sức khỏe ổn định.

Các nạn nhân được cứu trong vụ cháy

Ngoài ra, phát hiện 10 người còn lại trong nhà, cảnh sát đã hỗ trợ các nạn nhân tìm lối thoát nạn gần nhất. Trong số này, có người dùng mền và khăn thấm nước để chống ngạt khói, bình tĩnh tìm lối thoát nạn an toàn. Bên cạnh đó cũng có nạn nhân dùng quần jean làm dây cột vào lan can để tuột xuống nhà bên cạnh và thoát nạn an toàn.

Đến gần 13h cùng ngày, lực lượng cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và tất cả mọi người cũng được đưa ra ngoài an toàn.

Nhiều cảnh sát thấm mệt sau nỗ lực cứu người và chữa cháy

Theo Phòng PC07, với số lượng đông người bị mắc kẹt trong căn nhà cháy, đơn vị đã nỗ lực hết sức để cứu hộ cứu nạn. Hầu hết người dân đã tự trang bị kỹ năng thoát nạn tốt nên may mắn không có người tử vong.

Phòng PC07 cũng cho biết, trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu người, đơn vị có 4 chiến sĩ bị thương nhẹ.

Hoả hoạn khiến một số vật dụng sinh hoạt gia đình và 2 xe máy bị cháy hư hỏng, chưa ước tính được thành tiền.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]