11 vụ cây đổ làm 2 người ở Hà Nội tử vong, khẩn cấp tránh ra đường

Ngày 7/9, Công an TP Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của bão Yagi, vào chiều 6/9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hà Nội đã tham gia ứng cứu 11 vụ tai nạn do cây gãy, đưa 9 người đi cấp cứu, kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, đã có 2 nạn nhân tử vong vì bị cây đổ đè vào người.

Hiện trường vụ cây đổ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 2 người thương vong. Ảnh: Tiến Dũng.

​​​​​​​Từ những tai nạn do cây gãy, đổ nêu trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hạn chế đi lại trong thời gian cơn bão số 3 đi vào một số tỉnh miền Bắc.

Nếu buộc phải di chuyển thì tránh những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét, cây đổ. Khi di chuyển bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đặc biệt, người dân không được trú mưa, để phương tiện dưới gốc cây. Đồng thời, cần chủ động phòng tránh với các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, cần gọi ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.

