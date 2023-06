1 người đàn ông bị nhà xe bỏ rơi giữa đường vì không có tiền

Ngày 7-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp tặng quà, hỗ trợ một trường hợp bị xe khách bỏ rơi trên địa bàn, đón xe về quê.

Trước đó, đêm 6-6, Công an xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) nhận tin có người đàn ông lớn tuổi đứng dưới mưa gần cầu Xóm Xiết (thuộc thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền).

Ông Bình không có tiền, bị nhà xe bỏ rơi giữa đường may mắn được Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ. Ảnh: CA

Ngay lập tức, tổ công tác công an xã Nghĩa Điền đưa người đàn ông này về trụ sở thăm hỏi và xác minh nhân thân.

Qua đó xác định, người này tên Phạm Hữu Bình (59 tuổi, quê huyện Nghi lộc, Nghệ An) vào Gia lai để làm nghề phát rẫy thuê.

Khi làm được bốn ngày, ông Bình nhận tin gia đình ở quê có việc đột xuất nên tự đón xe khách về Nghệ An.

Trên đường về đến đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng (huyện Tư Nghĩa) nhà xe yêu cầu ông Bình xuống xe vì không có tiền để thanh toán đủ hành trình từ Gia Lai đến Nghệ An.

CSGT giúp ông Bình đón xe về quê. Ảnh: CA

Nhận được tin báo của Công an xã Nghĩa Điền, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Điền thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho ông Bình 2.000.000 đồng.

Đồng thời, lực lượng công an đón xe khách và lo tiền vé giúp ông Bình tiếp tục hành trình về Nghệ An.

