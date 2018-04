Điểm danh 3 Sao Việt có cách hỗ trợ trị ho đờm, viêm hô hấp cho con cực khéo

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Ca sỹ Vy Oanh: "Vì Mình không có muốn cho con mình dùng kháng sinh, nên mình cho con mình dùng cái này hàng ngày"

Nhiều bà mẹ trên mạng lan rỉ tai nhau công dụng của Bảo Khí Nhi Plus trong việc hỗ trợ điều trị đờm, ho, khò khè, khó thở; giảm tái phát viêm phế quản và viêm hô hấp trẻ em rất tốt. Thực hư thế nào, các mẹ hãy xem chính người dùng đánh giá nhé

Sao Việt đua nhau dùng Bảo Khí Nhi Plus cho con

Vân Dung Luôn coi Bảo Khí Nhi Plus là bảo bối trong nhà

Nghệ sỹ Hài Vân Dung: "Con của các bạn có con ho nhiều qua, có đờm sặc ở cổ, ho đến nỗi không thể thở được thì phải cho uống Bảo Khí Nhi Plus này ngay lập tưc để thông đường họng, con sạch đờm, hết ho và giảm tái phát lại các đợt viêm hô hấp cấp"

Hoa hậu Diễm Hương: "Để Noah không bị viêm đường hô hấp trong nhà Hương lúc nào cũng phải có hộp Bảo Khí Nhi Plus này hết"

MC Diệp Chị VTV: "Ngày xưa Sumo còn bé, bị khò khè, khó thở quá, đêm nằm ngủ thì cứ cảm thấy có đờm mặc ở cổ bạn ý và tiếng thở rất là nặng, nghe rất rõ. Mình cho uống Bảo Khí Nhi Plus cùng thuốc tây, uống thì thấy Sumo đỡ hơn hẳn"

Bảo Khí Nhi Plus có tốt không? Hàng nghìn Mẹ lên tiếng tại đây

Chị: Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1976)

Địa chỉ: E25, tổ 15, Khu Phố 1,Phường Trảng Dài,Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

SĐT: 061 389 6935

Con gái chị Nhung khỏe mạnh, mũm mĩm

Chị Nhung đã là mẹ 2 con có rất nhiều kinh nghiệm chăm con rồi nhưng khi nghĩ đến cô con gái thứ 2 chị không khỏi đau đầu: “Cứ trở trời, trời đang nắng rồi mưa đột ngột là bé cũng bị ho sù sụ sụ. Sáng dậy, đàm ra cả bọc đặc dày, xanh lè luôn trông khiếp lắm. Mệt mỏi quá và thấy nản kinh khủng".

Thấy mọi người chia sẻ sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus, khen rất nhiều nên chị Nhung mua về cho con sử dụng. "Bé uống Bảo Khí Nhi Plus tới ngày thứ 3-4 thì đàm giảm hẳn, mấy ngày sau thì đỡ dần đỡ dần. Hồi trước uống thuốc triền miên, ngưng cái là bị, uống mãi chẳng thấy lành. Tự dưng uống cái này thấy hay quá”- chị Nhung kể.

Chị Hương (Tổ 7, Sóc Sơn, Hà Nội) mẹ của bé Tôm 2,5 tuổi

Bố mẹ Tôm và Tôm

Theo lời chị Hương, từ khi mới được hơn 1 tháng, Bé Tôm phải nhập viện để cấp cứu do bị viêm tiểu phế quản ở mức nặng với các triệu chứng là ho đờm liên tục, kéo dài, khó thở. Khi vào viện thì các bác sỹ có tiêm thuốc kháng sinh, khí dung và vật lý trị liệu lấy đờm nhưng bệnh chỉ khỏi ở thời điểm đấy thôi. Sau khi bé Tôm điều trị tại viện về thì bệnh viêm hô hấp liên tục tái phát lại. “cứ 1-2 tuần, con chị lại bị ho hen, đờm đặc quánh dính ở cổ, khò khè không thở được”

Mặc dù chi Hương đã dùng đủ mọi cách nhưng tình hình vẫn không cải thiện "Khi Tôm được 6 tháng, lại một lần nữa phải cấp cứu tại khoa cấp cứu chống độc vì viêm tiểu phế quản lần nữa. Thực sự mình là mẹ thấy con như vậy mình cảm thấy bất lực".

Khi Chị Hương tìm được Bảo Khí Nhi Plus cho bé Tôm uống, chị vui mừng vì bệnh của con tiến triển từng ngày“Cho cháu uống 1 tuần, tôi thấy cháu dễ thở hơn, đờm trong cổ nó tiêu bớt đi, cháu nói hoặc cháu khóc thì không thấy khọc khạch như trước nữa. Sau khoảng gần 1 tháng dùng Bảo Khí Nhi Plus thì hầu như các triệu chứng ho, có đờm, khò khè biến mất hoàn toàn”

“Tôm Uống được 2 tháng thấy hệ hô hấp đã ổn mình đánh liều cho cháu đi du lịch thả ga” - chị Hương vui vẻ cho biết

Xem Chi Hương kể lại cách giúp con thoát viêm hô hấp tại đây

Chuyên gia nói gì về Bảo Khí Nhi Plus

PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ

PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sỹ cho biết: “Theo tôi được biết Cỏ Xạ Hương có 2 thành phần cơ bản là Thymol và carvacrol. Hai thành phần này có tác dụng kháng viêm, kháng virus, vi khuẩn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Trên thế giới có nhiều tài liệu khoa học đã chứng minh”.

Đứng trên phương diện Đông Y, Lương y Bùi Hồng Minh – Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội cho biết, Cỏ Xạ Hương, Húng Chanh, Bách Bộ và Tỳ Bà Diệp là các vị thuốc đã được dùng lâu đời trong điều trị viêm hô hấp ở trẻ nhỏ trong y học cổ truyền giúp giảm nhanh Đờm, ho, khò khè khó thở cho trẻ vừa giúp giảm tái phát viêm phế quản, viêm đường hô hấp trẻ em”.

Bảo Khi Nhí Plus là sự kết hợp hoàn hảo của Cỏ Xạ Hương, Húng Chanh, Bách Bộ, Tỳ Bả Diệp. Giúp giảm triệu chứng ho, đờm, viêm hô hấp; Giảm tái phát viêm phế quản, viêm hô hấp hiệu quả.

Trên đây là lý do vì sao hàng nghìn bà mẹ có con nhỏ đã tin dùng Bảo Khí Nhi Plus như bảo bối trị viêm hô hấp cho trẻ.

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định

• Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

• Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

• Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

