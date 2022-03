Xét nghiệm nhanh tại nhà có thể phát hiện biến chủng Omicron?

Nghiên cứu mới cho thấy xét nghiệm nhanh tại nhà có độ chính xác tương đương xét nghiệm PCR dù đó là biến chủng Omicron hay Delta.

Theo nghiên cứu mới được công bố của Đại học Y UMass Chan (Mỹ), các bộ xét nghiệm nhanh tại nhà có khả năng phát hiện người dương tính với biến chủng Omicron và Delta tương đương với xét nghiệm PCR.

Nghiên cứu được thực hiện trên 5.726 người tham gia. Tất cả đều được thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà, sử dụng các bộ dụng cụ được bán trên thị trường Mỹ. Đồng thời, những người này cũng được xét nghiệm PCR để đối chiếu. Cả hai phương pháp trên đều thực hiện qua hình thức lấy dịch mũi họng.

Những người tham gia nghiên cứu tự xét nghiệm nhanh tại nhà mỗi 48 giờ trong 15 ngày. Quá trình làm xét nghiệm được thực hiện trong giai đoạn tháng 10/2021 tới tháng 1/2022, thời điểm các đợt dịch Covid-19 do biến chủng Delta và Omicron bùng phát mạnh tại Mỹ.

Qua đó, các nhà nghiên cứu so sánh độ nhạy giữa các dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà với xét nghiệm PCR trong việc phát hiện các biến thể Delta và Omicron dựa trên 2 tiêu chí: Thứ nhất là khả năng xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho kết quả dương tính so với xét nghiệm PCR và thời điểm xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính so với thời điểm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính đầu tiên.

Trong thời gian thử nghiệm, 281 người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm PCR.

Hơn 66% số người có kết quả xét nghiệm dương tính là nhiễm biến thể Omicron và hơn 33% số người tham gia nhiễm biến thể Delta.

Trong vòng 48 giờ sau khi xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính lần đầu tiên, 82% số người nhiễm Delta và 92% số người nhiễm Omicron kể trên cho kết quả dương tính khi sử dụng sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên tại nhà. Như vậy, mức độ chính xác khi sử dụng bộ xét nghiệm nhanh khá cao.

Do đó, các nhà nghiên cứu kết luận trong bối cảnh thế giới vẫn thiếu hụt xét nghiệm, trong khi việc thực hiện phương pháp PCR mất nhiều ngày mới cho kết quả, xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại nhà cho kết quả trong vòng chưa đầy 15 phút, là công cụ hữu ích đưa để xác định các ca nhiễm và ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, một số nghiên cứu cho thấy xét nghiệm nhanh tại nhà có độ nhạy thấp hơn và có độ trễ khi phát hiện biến chủng Omicron so với xét nghiệm PCR. Qua khảo sát này, các nhà nghiên cứu Đại học Y UMass Chan cho rằng, có thể những nghiên cứu trước đó đã bị phóng đại.

