Xác quái vật biển dài 7 mét, nặng 4 tấn trôi dạt bờ biển Xứ Wales

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 20:45 PM (GMT+7)

Xác quái vật biển bí ẩn dài 7 mét, nặng 4 tấn gần đây trôi dạt bờ biển Xứ Wales. Xác quái vật biển không có đầu khiến chuyên gia đau đầu không biết đây là sinh vật gì.

Xác sinh vật biển bí ẩn trôi dạt bờ biển Xứ Wales.

Xác sinh vật biển bí ẩn được người dân địa phương phát hiện trên bãi biển Broad Haven ở Pembrokeshire, Xứ Wales, theo Daily Mail.

Các bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy xác quái vật biển đang phân hủy nặng. Những gì còn lại là lớp da màu xám, lộ phần xương ở một số bộ phận.

Các chuyên gia tại trung tâm chuyên điều tra sinh vật biển mắc cạn ở Anh (CSIP) đã tham gia tìm hiểu xác quái vật biển bí ẩn. Xác sinh vật biển này không có đặc điểm rõ ràng nào về sinh học, không còn đầu hoặc các bộ phận như tay chân.

Các chuyên gia đã gửi mẫu vật về phòng thí nghiệm chờ phân tích thêm.

Matthew Westfield, chuyên gia của CSIP, nói họ đo được sinh vật biển này dài 7 mét. Các mẫu vật đã được gửi về phòng thí nghiệm để xác minh thêm.

“Rất khó để nói đây là sinh vật biển gì vì phần cơ thể đã phân hủy nặng”, ông Westfield cho biết. “Chúng tôi biết rằng sinh vật này đã chết trên biển một khoảng thời gian dài rồi mới dạt bờ”.

“Chúng tôi chưa đo đạc được phần đầu bị mất nên sinh vật này hoàn tòa có thể dài hơn 7 mét”, ông Westfield nói thêm. “Người phụ nữ thông báo cho chúng tôi về xác sinh vật bí ẩn này, nói đây có thể là cá mập basking (cá nhám phơi nắng)”.

Có những đồn đoán cho rằng xác quái vật biển bí ẩn là một con cá mập basking.

“Chúng tôi không nghĩ đây có thể là cá mập basking vì loài sinh vật này rất hiếm khi xuất hiện ở vùng biển Xứ Wales. Đây cũng không phải xác cá voi vì phần cấu trúc xương của sinh vật giống loài cá hơn là động vật có vú như cá voi”, ông Westfield chia sẻ. “Có thể sinh vật này là cá mập, nhưng loài cá mập nào thì chúng tôi chưa chắc chắn 100%”.

Ông Westfield đã gửi các mẫu vật đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh để các chuyên gia ở đây phân tích thêm. “Chúng hãy chờ kết quả cuối cùng”, ông Westfield nói.

Về nguyên nhân quái vật biển bí ẩn này tử vong, có thể là do tuổi già, do đâm vào tàu thuyền hoặc do bị con người săn bắt, ông Westfield cho biết.

Nguồn: http://danviet.vn/xac-quai-vat-bien-dai-7-met-nang-4-tan-troi-dat-bo-bien-xu-wales-5020214320444526.htm