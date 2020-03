WHO cân nhắc khuyến nghị phòng ngừa Covid-19 trong không khí

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 10:37 AM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét khuyến nghị biện pháp “phòng ngừa trong không khí” đối với các nhân viên y tế sau khi một nghiên cứu chỉ ra rằng virus Corona có thể tồn tại trong sol khí.

Theo CNBC, WHO khuyến nghị các nhân viên y tế phải đeo khẩu trang N95 bởi vì loại khẩu trang này có khả năng lọc tới 95% các hạt trong không khí hoặc toàn bộ chất lỏng.

Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học của WHO cho rằng khuyến nghị là phù hợp và cần thiết.

Tuần trước, bà Maria nói virus lây truyền qua các giọt bắn hoặc chất lỏng, chủ yếu là qua việc hắt hơi hoặc ho. "Khi bạn thực hiện một quy trình giống như tạo khí dung (hay sol khí) tại cơ sở y tế, bạn có khả năng tạo ra thứ mà chúng ta gọi là các hạt sol khí, và chúng có thể tồn tại trong không khí lâu hơn một chút".

Nhân viên y tế Pakistan phun thuốc khử trùng.

“Điều quan trọng là các nhân viên y tế phải thực hiện biện pháp phòng ngừa bổ sung khi họ tiếp xúc với bệnh nhân và thực hiện những quy trình như vậy”, bà Maria nói thêm.

Theo nghiên cứu công bố giữa tuần trước trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine, do Viện sức khỏe quốc gia Mỹ tài trợ, virus Corona gây dịch Covid-19 có thể tồn tại trong sol khí - các hạt hoặc giọt li ti lơ lửng trong không khí - trong 3 giờ đồng hồ.

Robert Redfield, giám đốc Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) phát biểu tại Quốc hội hồi tháng trước rằng cơ quan này đang tích cực đánh giá khả năng tồn tại của Covid-19 ngoài môi trường.

Ông cho rằng lây nhiễm từ việc tiếp xúc với các bề mặt tồn tại virus là nguyên nhân chính hơn là đường không khí, khiến dịch bệnh lây lan trên tàu Diamond Princess hồi tháng trước ở Nhật Bản.

Để đối phó với tình trạng lây nhiễm nhanh, tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng, các nước cần xét nghiệm, cách ly và tìm kiếm mọi nguồn lây lan có thể của virus.

“Cần xét nghiệm mọi trường hợp nghi vấn. Nếu dương tính, cách ly họ và tìm xem họ tiếp xúc gần với ai trong 2 ngày trước khi bộc lộ triệu chứng và xét nghiệm cả những người đó”, ông Ghebreyesus nói.

