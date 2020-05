Vừa trải qua mùa đông lạnh giá, Siberia đón đợt nóng kỷ lục lên tới 41 độ C

Thứ Năm, ngày 21/05/2020 14:15 PM (GMT+7)

Vùng Siberia nổi tiếng bởi khí hậu lạnh giá của Nga đang trải qua đợt nắng nóng khác thường, khiến khu vực này đang là mùa đông chuyển hẳn sang mùa hè.

Nhiệt độ trung bình tháng 5 ở thành phố Krasnoyarsk cao hơn nhiều so với mức bình thường.

Theo Daily Mail, nhiệt độ ghi nhận ở chân núi Altai đã lên tới 41 độ C. Tại nhiều nơi khác ở vùng Siberia, nhiệt độ cũng tăng cao bất thường, khiến cư dân địa phương cảm thấy ngột ngạt, oi bức trong những ngày ở nhà vì dịch Covid-19.

Một số vì quá nóng bức đã ra sông, hồ để tắm. Nhiều người cảm nhận nhiệt độ ở Siberia trong tháng 5 “không khác gì ở Ả Rập Saudi”.

Khu vực tây Siberia ghi nhận mức nhiệt độ dao động từ 25 độ C tới 35 độ C, nóng hơn nhiều so với mức thông thường hàng năm.

Người dân Siberia cảm nhận rõ sự thay đổi khi cảng Dudinka trên sông Yenisei nay đã tan băng hoàn toàn, sớm hơn một tháng so với bình thường.

Cô gái Nga tận hưởng thời tiết nắng ấm ở thành phố Novosibirsk, vùng Siberia.

Nhiệt độ tăng cao khiến bọ ve hoạt động mạnh gấp 200 lần bình thường ở khu vực phía nam Kransoyarsk, tiềm ẩn mầm bệnh viêm não, bệnh lyme.

Ước tính 1.000 người đã bị bọ ve cắn ở vùng Kemerovo. Các bác sĩ ghi nhận tới 100 ca mỗi ngày, theo người đứng đầu một bệnh viện địa phương ở thành phố Tyumen.

Nhiệt độ tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng sớm hơn và nguy hiểm hơn. Cuối tháng 4, hàng trăm căn nhà và 2 triệu hécta đất rừng bị thiêu rụi ở Siberia.

Cây hoa ở vùng tây Siberia nở sớm hơn thường lệ vì thời tiết nắng nóng.

“Giống như không có mùa xuân và chúng tôi đang từ mùa đông với lớp tuyết dày cả mét, chuyển thẳng sang mùa hè vậy”, nhà báo Nga Sergey Zubchuk nói trên tờ Siberian Times. “Giống như ai đó vừa bật công tắc ‘không khí nóng’ và thế là mùa hè đến”.

“Tôi là người Siberia, sống ở đây 60 năm nhưng chưa thấy mùa xuân nào nóng đến vậy”, Zubchuk nói.

“Đợt nắng nóng này xuất hiện là do sóng nhiệt đến từ phía tây nam, gần Iran”, giáo sư Alexey Kozhukhovskiy, công tác tại Đại học Liên bang Siberia, nói.

