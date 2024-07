Vụ ông Trump bị bắn: Mật vụ Mỹ chính thức lên tiếng

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ – bà Kimberly Cheatle – đang phải chịu nhiều áp lực sau vụ ông Trump bị bắn (ảnh CNN)

“Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè của Corey Comperatore, người đã thiệt mạng trong vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania và những người bị thương trong vụ việc”, CNN dẫn tuyên bố của bà Cheatle hôm 15/7.

“Các nhân viên mật vụ có mặt tại hiện trường đã hành động nhanh chóng. Nhóm bắn tỉa phản công và vô hiệu hóa kẻ nổ súng. Lực lượng của chúng tôi đã triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho ông Trump”, bà Cheatle nói về hành động của nhóm mật vụ được bố trí bảo vệ ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử hôm 13/7.

Trong tuyên bố chính thức, bà Cheatle cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ đang phối hợp với FBI và cảnh sát địa phương để điều tra, làm rõ vụ ám sát nhằm vào ông Trump.

Bà Cheatle không bình luận về trách nhiệm của Cơ quan Mật vụ trong vụ nổ súng hôm 13/7, tuy nhiên, bà cho biết lực lượng mật vụ sẽ tham gia một cuộc đánh giá độc lập do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo.

“Chúng tôi muốn hiểu rõ những gì đã xảy ra, diễn biến và làm cách nào để chúng ta có thể ngăn chặn một sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai”, bà Cheatle cho hay.

“Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các ủy ban của quốc hội và phối hợp với bất kỳ hoạt động giám sát nào”, bà Cheatle nhấn mạnh.

Theo The Hill, Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu nhiều chỉ trích sau vụ ông Trump bị bắn hôm 13/7. Viên đạn làm rách tai cựu Tổng thống Mỹ và ông cho rằng mình sống sót là nhờ “may mắn”.

Nhiều nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi tổ chức phiên điều trần về vụ việc, một số người thậm chí kêu gọi bà Cheatle từ chức.

“Mức độ nghiêm trọng của sự thất bại an ninh này và khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi không thể bị xem nhẹ”, ông Mark Green – Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Mỹ – viết trong lá thư gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas.

Nghi phạm nằm trên mái nhà và nhắm bắn ông Trump (ảnh CNN)

Hôm 15/7, CNN dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ (giấu tên) cho hay, đội mật vụ bảo vệ ông Trump đã không thăm dò tòa nhà nơi kẻ ám sát sử dụng để nhắm bắn. Thay vào đó, họ giao cho cảnh sát địa phương bảo đảm an ninh địa điểm này.

Quan chức (giấu tên) cho hay, lẽ ra cảnh sát địa phương phải được bố trí trực tiếp bên trong và xung quanh tòa nhà, nhưng không rõ họ đã đi đâu.

Theo CNN, trong các nhiệm vụ tháp tùng ông Trump, đội mật vụ thường xuyên hợp tác với cảnh sát địa phương để bảo đảm an ninh.

Ông Alejandro Mayorkas – Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ – hôm 15/7 thừa nhận vụ việc ông Trump bị bắn là “một thất bại” về an ninh.

“Một sự cố như vậy đáng lẽ không thể xảy ra”, ông Mayorkas nói.

Khi phóng viên của CNN đặt câu hỏi về việc ai phải chịu trách nhiệm chính trong vụ nổ súng hôm 13/7, ông Mayorkas nói:

“Khi tôi đã nói rằng sự cố như vậy đáng lẽ không thể xảy ra, thì nghĩa là chúng ta đang đề cập tới một thất bại về mặt an ninh”.

“Chúng tôi sẽ phân tích kỹ mọi thứ thông qua cuộc đánh giá độc lập. Tôi không thể nói chi tiết hơn được nữa”, ông Mayorkas nói.

Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Mayorkas cũng bác bỏ cáo buộc rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ chối tăng cường an ninh cho ông Trump.

“Đó là một tuyên bố vô căn cứ, vô trách nhiệm và hoàn toàn dối trá”, ông Mayorkas nói.

