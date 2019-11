Vụ 39 thi thể trong container: Truy tố tài xế đưa "chuyến hàng tử thần" đến cảng Bỉ

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 09:30 AM (GMT+7)

Eamon Harrison, 23 tuổi, đến từ Bắc Ireland, hôm 1-11 trở thành tài xế thứ 2 bị truy tố liên quan đến vụ 39 thi thể người di cư được phát hiện bên trong một container ở hạt Essex – Anh.

Tài xế Eamon Harrison, 23 tuổi. Ảnh: Mirror

Theo Daily Mail, Harrison đối mặt với 41 tội danh liên quan đến ngộ sát, âm mưu buôn người và hỗ trợ di cư trái phép. Harrison bị nghi chở container đến cảng Zeebrugge – Bỉ, trước khi container được đưa lên phà đến cảng Purfleet – Anh.

Sau phiên tòa hôm 1-11 tại thủ đô Dublin của Ireland, Harrison sẽ bị dẫn độ đến Anh để đối mặt với nhiều các buộc khác trong vài tuần tới.

Trước đó, vào ngày 28-10, tài xế thứ nhất Maurice Robinson, 25 tuổi, cũng bị truy tố các tội danh tương tự. Robinson là người tiếp nhận thùng container tại cảng Purfleet vào ngày 23-10.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Essex hôm 1-11 kêu gọi 2 anh em nghi phạm người Bắc Ireland - Ronan Hughes, 40 tuổi và Christopher, 34 tuổi – ra đầu thú.

"Hôm nay, tôi muốn nhắn trực tiếp đến Ronan và Christopher, hãy ra đầu thú. Chúng tôi cần hai anh để hỗ trợ cuộc điều tra này…Việc thẩm vấn Ronan và Christopher là rất quan trọng đối với cuộc điều tra của chúng tôi. Thẩm vấn càng sớm, tiến trình điều tra càng nhanh" – Chánh thanh tra Daniel Stoten khẳng định.

Container chứa 39 thi thể được phát hiện tại hạt Essex - Anh hôm 23-10. Ảnh: Splash News

Cũng trong ngày 1-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng và bắt khẩn cấp 1 đối tượng liên quan đến vụ 39 thi thể trong container ở Anh để làm rõ hành vi "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.