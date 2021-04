Vị vua TQ cùng 2 quan đại thần "chia sẻ" một đại mỹ nhân, bị con trai người tình giết chết

Với vẻ đẹp kiều diễm và khả năng “phòng the” tuyệt đỉnh, Hạ Cơ đã khiến Trần Linh Công, một vị vua nước Trần rơi vào cảnh “vạn kiếp bất phục” khi bị con trai của người tình giết chết.

Sắc đẹp của Hạ Cơ khiến Trần linh công mê đắm. Ảnh minh họa.

Trong lịch sử Trung Quốc, bên cạnh những hoàng đế tài năng xuất chúng như Tần Thủy Hoàng hay Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, Thanh Thánh Tổ Khang Hi… thì cũng có không ít vị vua kém cỏi, chỉ biết ăn chơi sa đọa. Loạt bài này sẽ giới thiệu cho quý độc giả một số vị vua đã mất mạng chỉ vì thói háo sắc.

Mỹ nhân mang phận sát phu?

Hạ Cơ là mỹ nhân nổi tiếng đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Ảnh minh họa

Hạ Cơ xuất thân là công chúa nước Trịnh thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Hạ Cơ nổi tiếng với nhan sắc tuyệt phẩm, được liệt vào danh sách “Xuân Thu tứ đại mỹ nhân”, sánh ngang với Tức Quy, Văn Khương và Tây Thi.

Theo một số tài liệu lưu truyền, Hạ Cơ có khả năng “hoàn tân” (luôn luôn như các cô gái còn trinh tiết) cực kỳ đặc biệt nên khiến đàn ông say mê điên đảo. Thế nhưng, mỹ nhân này lại là biểu tượng của “hồng nhan họa thủy” thời Xuân Thu khi có tới 9 người đàn ông đã chết sau khi có quan hệ tình ái với bà. Trong số những người này có Trần Linh Công, vị vua thứ 19 của nước Trần.Đây không chỉ là một trong những vụ án mạng rúng động thời Xuân Thu, mà còn là “vết nhơ” không thể xóa sạch của vua Trần.

Mối tình giữa Hạ Cơ và vua tôi nhà Trần

Năm Lỗ Tuyên công thứ 8, tức năm 601 trước Công Nguyên, Hạ Cơ khi đó đã là góa phụ lần thứ 2 và đang dan díu với Trần Linh Công cùng 2 đại thần trong triều là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Không những vậy, cả 3 còn công khai mối quan hệ này trong triều.

Theo đó, sau khi lấy trộm được một cái “cẩm dương” (quần lót bằng gấm) của Hạ Cơ, Khổng Ninh đã mang về khoe. Nghi Hàng Phủ thấy thế liền nổi máu ăn thua, nên cũng xin người tình chiếc “bích la nhu” (áo lót bằng lụa màu xanh) nhằm chọc tức Khổng Ninh.

Hạ Cơ đã khiến Trần Linh Công cùng 2 đại thần mê đắm. Ảnh minh họa.

Khổng Ninh liền mách chuyện này với Trần Linh Công. Nghe chuyện, vua Trần chẳng những không tức giận, mà còn tỏ vẻ thích thú. Vì vậy, ông cũng lấy của Hạ Cơ một chiếc áo lót. Từ đó, cả 3 thường đem “bảo vật” ra khoe với nhau sau mỗi lần bãi triều.

Lúc này, có một vị quan trung thành tên Tiết Trị đã lên tiếng khuyên can vua, công khai chỉ trích Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Không những không nghe lời khuyên can của trung thần, Trần Linh Công còn sai người giết chết Tiết Trị. Từ đó, chẳng ai dám can dự vào chuyện của vua thêm lần nào nữa.

Cũng từ đây, Hạ Cơ cùng lúc lên giường với cả 3 người, bán “thân xác” cho vua tôi nhà Trần mua vui. Điều này đã khiến con trai của Hạ Cơ là Hạ Trưng Thư “ngứa mắt” và lên kế hoạch giết Trần Linh Công.

Hạ Trưng Thư giết vua Trần

Theo sách “Sử ký Tư Mã Thiên”, Hạ Trưng Thư là con của quan tư mã Hạ Ngự Thúc (cháu nội của vua Trần Tuyên Công) và Hạ Cơ. Do cha mất sớm nên Trưng Thư phải theo mẹ về kinh đô học hành để ngày sau nối nghiệp cha.

Khi lớn lên, Trưng Thư có tài võ nghệ nên được Trần Linh Công cho nối nghiệp cha làm quan tư mã và làm việc ở kinh thành.

Vào năm 601 trước Công Nguyên, biết mẹ và Trần Linh Công dan díu với nhau, Hạ Trưng Thư đã lên tiếng trách móc đồng thời khuyên can mẹ nhưng không được.

Trong lúc vui vẻ với Hạ Cơ, Trần Linh Công đã có những lời nói suồng sã khiến Hạ Trưng Thư bực tức mà lên kế hoạch giết vua.

Một ngày vào năm 599 trước Công Nguyên, Hạ Trưng Thư từ kinh thành trở về nhà ở Châu Lâm đã thấy Trần Linh Công, Khổng Ninh, Nghi Hàng Phủ đang chè chén, “vui vẻ” với mẹ mình. Không những vậy, cả 4 người đều có những lời lẽ suồng sã, bỉ ổi dâm loạn.

Trong lúc vui vẻ, Trần Linh Công còn quay sang nói với Nghi Hàng Phủ: “Hạ Trưng Thư lớn lên trông rất giống ngươi”. Còn Hàng Phủ và Khổng Ninh lại phụ họa theo, nói Trưng Thư giống Trần Linh Công.

Nghe thấy điều này, Trưng Thư rất căm tức nên đi lấy cung tên thủ sẵn trong chuồng ngựa. Khi Trần Linh Công cùng 2 đại thần ân ái xong trở về, Hạ Trưng Thư liền bắn chết vua. Sau khi sự việc xảy ra, Trưng Thư liền tập hợp nhân mã, khởi binh cướp ngôi, lên làm vua nước Trần.

Còn Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ, do hoảng sợ bèn chạy qua nước Sở, tấu với Sở Trang Vương về việc Trưng Thư giết vua. Ngay lập tức, vua Sở liền cho quân sang đánh nước Trần, bắt Trưng Thư tới Lật Môn xé xác khiến ông chỉ được làm vua trong vòng vài tháng ngắn ngủi.

Nguồn: http://danviet.vn/vi-vua-tq-cung-2-quan-dai-than-chia-se-mot-dai-my-nhan-bi-con-trai-nguoi-tinh-giet-chet-50202119405824665.htm