Ukraine mua gần 2.900 vũ khí chống tăng từ Đức

Chính phủ Ukraine đã mua gần 2.900 vũ khí chống tăng vác vai RGW 90 Matador từ công ty quốc phòng DND (Đức), tờ Welt am Sonntag đưa tin hôm 26/6, trích dẫn các nguồn tin trong nội các Ukraine.

Tờ báo Đức cho biết lô vũ khí đã được bàn giao trong 2 đợt, và Kiev đã tự thanh toán cho lô hàng bằng tiền của mình.

Matador sử dụng đạn 90mm, có thể xuyên thủng phương tiện bọc thép và tường gạch. RGW 90 là phiên bản Đức của Matador, trong đó RGW là viết tắt của “vũ khí phóng lựu không giật”.

Trước đó, hôm 21/6, Đức lần đầu tiên công khai số lượng và chủng loại vũ khí, đạn dược cùng các khoản viện trợ quân sự khác mà nước này đã hoặc đang chuẩn bị chuyển cho Ukraine.

Trong số các vũ khí sát thương mà Berlin cung cấp cho Kiev cho đến nay, có 3.000 súng phóng lựu chống tăng cơ động Panzerfaust 3, 500 tên lửa Stinger do Mỹ thiết kế, 2.700 tên lửa phòng không Strela (do Liên Xô thiết kế).

Ngoài ra, còn có 100 súng máy MG3, 14.900 quả mìn chống tăng, 50 tên lửa phá boongke, 16 triệu băng đạn cho vũ khí hạng nhẹ, 100.000 lựu đạn…

Về viện trợ quân sự phi sát thương, Đức đã cung cấp cho Ukraine 23.000 mũ bảo hiểm chiến đấu, 178 xe và 30 xe bọc thép, bộ dụng cụ sơ cứu và các vật tư y tế khác, cũng như phụ tùng cho máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất.

Trong số những vũ khí mà Đức chuẩn bị cung cấp cho Ukraine có một số vũ khí hạng nặng như: 7 pháo tự hành, 54 xe bọc thép chở quân M113 (do Mỹ thiết kế, có nguồn gốc từ Đan Mạch), 30 khẩu pháo tự hành Gepard có kèm đạn dược, 1 hệ thống phòng không IRIS-T SLM (do Đức sản xuất), 3 pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS (do Mỹ sản xuất) cùng tên lửa, 10.000 quả đạn pháo, cũng như radar và súng bắn hạ máy bay không người lái.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết Kiev đã nhận được pháo tự hành Panzerhaubitze của Berlin.

