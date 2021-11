Úc: Không tiêm vaccine tăng 16 lần nguy cơ tử vong vì COVID-19

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 15:00 PM (GMT+7)

Phát hiện mới ở Úc khẳng định thêm tác dụng của việc tiêm vaccine đối với việc giảm bớt nguy cơ nhập viện và tử vong vì COVID-19.

Những người không được tiêm vaccine có nguy cơ phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong do COVID-19 cao gấp 16 lần so với những người được chích ngừa.

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên được đưa ra trong một báo cáo do Cơ quan Y tế bang New South Wales (Úc) công bố vào tối 8-11, trong đó các quan chức khuyến cáo mọi người nên tiêm vaccine khi Úc bắt đầu sống chung với dịch COVID-19.

Báo cáo cho thấy chỉ có 11% trong số 412 người chết tử vong trong đợt bùng phát dịch do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 kéo dài 4 tháng tính đến đầu tháng 10 đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuổi trung bình của những người tử vong nói trên là 82.

Chỉ khoảng 3% số người trong các phòng chăm sóc đặc biệt được tiêm hai liều vaccine, trong khi hơn 63% trong số 61.800 trường hợp được phát hiện từ ngày 16-6 đến ngày 7-10 không được chích ngừa.

“Những người trẻ tuổi được tiêm hai liều vaccine có tỉ lệ nhiễm thấp hơn và hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng, trong khi những người không được chích ngừa ở nhóm tuổi này có nguy cơ phát bệnh COVID-19 cao hơn và cần phải nhập viện” - Giám đốc Cơ quan Y tế bang New South Wales Kerry Chant cho biết trong một tuyên bố.

Trong hai tuần cao điểm của đợt bùng phát kết thúc vào ngày 21-9, tỉ lệ người được tiêm chủng đầy đủ phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hoặc tử vong là 0,9/100.000 người, so với tỉ lệ tương ứng 15,6/100.000 ở những người không được tiêm chủng – một khoản chênh lệch cao hơn 16 lần.

Các phát hiện được đưa ra trong báo cáo trên phù hợp với dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố hồi tháng 9, theo đó những người không được tiêm vaccine có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao gấp 11 lần so với những người đã được tiêm đầy đủ.

Úc hầu như miễn nhiễm với virus gây dịch COVID-19 trong năm nay cho đến khi một đợt bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao bắt đầu vào tháng 6 dẫn đến việc đóng cửa kéo dài nhiều tháng ở Sydney, Melbourne – các thành phố lớn nhất của Úc – và thủ đô Canberra của nước này.

