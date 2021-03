Tuyên bố của WHO về việc sử dụng vaccine AstraZeneca

Ở thời điểm hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá lợi ích vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ và khuyến cáo các quốc gia nên tiếp tục sử dụng.

WHO khuyến cáo các quốc gia tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca.

Theo thông báo mới nhất đăng tải trên website của WHO, một số quốc gia châu Âu đã tạm ngừng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 AstraZeneca với lý do đề phòng dựa trên một số người tiêm vaccine có triệu chứng đông máu.

Một số quốc gia khác ở châu Âu sau khi cân nhắc, vẫn quyết định sử dụng vaccine AstraZeneca trong chương trình tiêm chủng.

Việc tiêm ngừa Covid-19 không làm giảm bệnh tật hoặc tử vong do các nguyên nhân khác. Tình trạng hình thành cục máu đông ở tĩnh mạch là hiện tượng phổ biến, là bệnh tim mạch phổ biến thứ ba trên toàn cầu.

Trong các chiến dịch tiêm chủng mở rộng, các quốc gia luôn theo dõi các phản ứng phụ có thể xảy ra. Điều này không nhất thiết rằng phản ứng phụ xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc tiêm vaccine. Nhưng việc điều tra là điều cần thiết. Nó cũng cho thấy rằng hệ thống giám sát đang hoạt động và các quốc gia có các biện pháp kiểm soát hiệu quả.

WHO liên lạc thường xuyên với Cơ quan Dược phẩm Châu Âu và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để biết thông tin mới nhất về tính an toàn của vaccine ngừa Covid-19.

Tiểu ban Covid-19 của WHO thuộc Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine đang đánh giá các dữ liệu an toàn mới nhất có liên quan đến vaccine AstraZeneca.

Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá, WHO sẽ thông báo ngay kết quả cho công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, WHO đánh giá lợi ích vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ và khuyến cáo các quốc gia nên tiếp tục sử dụng.

