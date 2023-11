Tướng NATO đề xuất kế hoạch mới đối phó Nga, Điện Kremlin cảnh báo

Binh sĩ đặc nhiệm NATO tập trận ở Đông Âu.

Điện Kremlin đưa ra tuyên bố sau khi trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu bộ chỉ huy hậu cần JSEC của NATO, kêu gọi thành lập khu vực “Schengen quân sự” ở châu Âu, trong đó vũ khí và binh sĩ NATO có thể được luân chuyển nhanh chóng qua các quốc gia trong trường hợp có xung đột với Nga.

Trả lời các phóng viên hôm 24/11, ông Peskov nói đề xuất của tướng NATO Sollfrank phản ánh xu hướng đối đầu ngày càng leo thang giữa NATO và Nga.

“NATO luôn coi Nga là đối thủ có điều kiện. Bây giờ họ đang coi Nga là đối thủ hiển nhiên”, ông Peskov nói.

“Đây là một nỗ lực mới làm leo thang căng thẳng ở châu Âu, điều này sẽ gây ra hậu quả”, ông Peskov nói thêm, đồng thời lưu ý rằng nếu NATO có các động thái đáng lưu tâm thì Nga sẽ đáp trả.

"Chúng tôi không thể không cân nhắc các biện pháp đối phó để đảm bảo an ninh", ông Peskov nhấn mạnh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 23/11, trung tướng NATO Sollfrank nói về việc vũ khí và các lực lượng quân đội quy mô lớn di chuyển qua lãnh thổ các nước châu Âu cần có giấy phép đặc biệt hoặc phải được báo trước.

Lực lượng NATO chủ yếu đóng quân ở Đức. Nhưng sau hàng thập kỷ mở rộng, NATO đã vươn ảnh hương sang các nước Đông Âu và vùng Baltic giáp biên giới Nga. Hoạt động vận chuyển vũ khí của NATO tới các quốc gia này gặp trở ngại vì cơ sở hạ tầng không đồng bộ.

Năm ngoái, NATO thông báo kế hoạch nâng lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu ở Đông Âu lên 300.000 quân với 100.000 quân trong số này có thể sẵn sàng được triển khai trong vòng một tuần để đối phó Nga.

Sự can dự sâu rộng của NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine là nguyên nhân khiến liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và Nga ngày càng căng thẳng. Nga khẳng định chỉ chấp nhận Ukraine trung lập và việc NATO mở rộng về phía đông tạo ra mối đe dọa với an ninh quốc gia Nga. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến xung đột Ukraine nổ ra.

